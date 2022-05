Trail tek: Teči kot gams in ne kot traktor

Tek v sledi, trail tek, je v mislih in na ustnicah mnogih tekačev, postaja vedno bolj priljubljen.

Trail tek je preprosto opredeljen kot tek v središču narave. Gre za izredno vsestranski način teka, pri katerem seveda najbolj delajo noge, pa tudi zgornji del telesa

Gabriel Lombriser, švicarski nacionalni trener za trail tek, je v pogovoru pri Datasport pojasnil, zakaj je tako, in dal nekatere najpomembnejše nasvete za trail tek navdušenim.

Zakaj fascinacija nad trail tekom?

Tako privlačen je zaradi preprostosti tega početja. Vse, kar potrebujem - vsaj za krajše vadbene enote ali izlete - je par tekaških copat in že grem v naravo. In ker mi topografija, tla in vreme ponujajo obilo raznolikosti, ni nikoli dveh enakih korakov.

Pozitiven stranski učinek je, da se lahko zelo hitro in enostavno izklopim, a sem še vedno v stiku s sabo, ker vedno potrebujem visoko raven koncentracije.

Poleg tega imam za razliko od »normalnega« teka je običajno cilj nagrajen z izkušnjo na vrhu in z naporom, da pridem tja. Faktor pustolovščine je temu primerno velik, saj se med pohodništvom ali gorskim kolesarjenjem pogosto znajdem na krajih, kjer sicer nikoli ne bi bil.

Kdaj je pot trail tek?

To vprašanje se vedno znova pojavlja. Zame je pot trail, ko le-ta ni utrjena. Makadam zame torej ni trail. Vendar so takšne poti seveda vedno del vadbene enote ali tekaškega dneva. Skoraj nobena tekaška tura nima 100 -odstotkov traila.

Kaj dela tek v sledi tako posebnega glede na obremenitev mišično-skeletnega sistema?

Zaradi pestrosti poti je obremenitev mišic veliko manjša kot pri cestnem teku. Tudi mene lahko pri teku po brezpotju seveda močno bolijo mišice, še posebej na dolgih prehodih navzdol, za katere moje telo še ni pripravljeno.

Še posebej po dolgih tekmovanjih si mišice opomorejo hitreje kot po dolgi cestni dirki, kot je maraton. Medtem ko morate po maratonu okrevati več tednov, da obnovite celotno telesno strukturo, je faza okrevanja po enako dolgem tekmovanju v trail teku veliko krajša. Vendar tukaj ni nobenega pravila in je vedno odvisno od vaše tekaške ravni, izkušenj, starosti in tolerance na obremenitve.

Kakšen je najboljši način za pripravo na tekmovanje v trail teku?

Ni nujno, da je to že takoj tekmovanje. Če želite začeti teči trail, se izzivom približujte počasi in postopoma otežujte vadbene poti. Na vadbi velja biti pozoren:

• Tehnične težave glede primernosti za tek, podlaga, izpostavljenost nevarnostim

• Topografija: strmina navzgor in navzdol

• Razdalja: dolžina celotnega treninga kot tudi posameznih prehodov navkreber ali navzdol

Poleg tega se je vedno vredno pogovoriti z izkušenimi tekači in tudi teči z njimi po novih poteh. Tečaj trail teka je lahko zelo koristen tako za začetnike kot tudi za napredne tekače.

Kakšno posebno opremo potrebujemo za tek v sledi?

Oprema mora biti vedno prilagojena okolju. Za kratko vadbo od doma običajno ne potrebujem več kot tekaške copate. Takoj, ko pa tečem po alpskem terenu, nujno potrebujem nahrbtnik za trail tek ali tekaški jopič. Nujna vsebina je:

• Pijača: v gorah je običajno čudovita ledeniška ali gorska voda. Pogosto so tudi planine in kmetije, kjer lahko pijete vodo iz vodnjaka ali napolnite svojo steklenico. S seboj lahko vzamete tudi izotonični prašek, če želite. Praviloma je 0,5 l tekočine na uro primerna količina za rehidracijo. In ustrezno več pri vročih temperaturah.

• Dežna ali vetrovna jakna: v stabilnih razmerah je lahka jakna zadostna zaščita pred vetrom. Če je verjetno, da bo deževalo, morate v torbo vsekakor priložiti jakno, odporno proti dežju.

• Prehrana: veliko lahko prebavljivih prigrizkov, kot so ploščice, suho sadje in podobno. In malo soli v primeru krčev.

• Mobilni telefon: ta je absolutno obvezen! Lahko obvestite družinske člane, če boste prispeli domov pozneje, ali obvestite reševalno službo v nujnih primerih. Pomembno je, da shranite številke za klic v sili in morda namestite tudi aplikacijo za reševanje. Na telefon namestite tudi vremensko aplikacijo in aplikacijo za ves javni prevoz.

• Mala lekarna s pomembnimi vsebinami: razkužilo za rane, obliži, reševalne odeje, kinezio trak, elastičen povoj.

• Drobiž/kreditne kartice za postajališča za kavo, bližnjice z vlakom in podobno.

• Zaščita pred soncem: sonce je v gorah zelo močno in ste pogosto zelo izpostavljeni. Kapa za tek je torej prednost. Krema za sončenje je obvezna!

• Palice: za daljše ture je vredno vzeti s seboj zložljive palice. Te lahko razbremenijo stegna na strmih prehodih navkreber. Na ta način lahko treniramo tudi mišice zgornjega dela telesa. Pri strmih prehodih navzdol lahko palice pomagajo tudi zmanjšati obremenitev zavornih mišic.

Še ena beseda o čevljih: dober tekaški čevelj za trail ima dober profil: profil se lahko razlikuje po višini, odvisno od podlage in zahtevnosti poti. Praviloma naj bodo tekaški copati razmeroma togi, da boste imeli dober občutek s podlago. Debeli podplati ali zelo blazinjeni čevlji običajno niso tako primerni. Rad imam občutek, da tečem kot gams in ne kot traktor.