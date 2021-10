Ustavimo se, vzemimo si odmor od športanja

Tako trdi Valentin Belz na švicarski spletni strani Datasport (www.datasport.com). Ta stran nam je všeč ne zgolj zaradi kakovosti, pač pa tudi, ker tam na kratek in jasen način razložijo na videz zapletene stvari. Pri Datasport pišejo strokovnjaki; če komu to kaj pove, bo še bolj z veseljem prebral zapisano.

Za mnoge rekreativce je naša največja težava, da tudi sicer premalo počivamo. Da gremo na vadbo utrujeni. Še zlasti velika težava pa je, da si po sezoni ne znamo vzeti časa za počitek, da si telo povrne moči.

Res je, da ni tako lahko najti pravega časa za daljši odmor med treningi. Jesenske poti za tek so trenutno polne, nato se bodo teki nadaljevali po osvetljenih ulicah naselij, nato pa bo že tu sezona teka na smučeh ... Tisti, ki se nikakor ne želijo odreči nenehnemu priganjanju telesa, in bodo hiteli z dirke na dirko, ne da bi svojemu telesu in umu dali možnost, da si popolnoma opomoreta, delajo napako. Sadove bodo želi kasneje, in najbrž obilno.

Čeprav je za vrhunske športnike običajno, da si vzamejo odmor, je to v načrtih treningov ljubiteljskih športnikov pogosto izpuščeno. Po pravici povedano bi bilo to dejansko zelo enostavno narediti, saj ne zahteva dodatnega časa!

Preprosto se moramo zgolj odreči svojemu normalnemu treningu in poskrbeti, da dodatnega časa, ki se nenadoma pojavi, ne zapolnimo z delom v službi.

Kdor večkrat na teden obuje tekaške copate, sede na kolo, ali plava, v bistvu naredi veliko dobrega za svoje zdravje in izboljšano zmogljivost. Če pa to počnemo več mesecev in brez daljšega premora, redno in intenzivno vadimo in se udeležujemo tekmovanj, potem bi si morali enkrat letno primerno napolniti baterije in dati svojemu telesu in umu čas, da si opomoreta.

Učinki premora govorijo sami zase

Premor, bolje, počitek, lahko povrne raven naših hormonov v ravnovesje. To vemo: treningi in tekmovanja pomenijo stres. Še posebej, če jih moramo uskladiti s svojim delom in družinskim življenjem. Telo se odzove s povečano proizvodnjo stresnih hormonov, ki nam lahko uidejo izpod nadzora, in na dolgi rok oslabijo tako naš imunski sistem.

Če bomo počili, se bosta naša motivacija in duševna pripravljenost za športanje vrnili. Želja po obnovitvi vadbene obremenitve se bo povrnila že takoj med prvo vadbo ali najkasneje takoj po njej. Z veseljem bomo ugotovili, da lahko svoje intenzivne vadbene enote in tekmovanja premagamo enako uspešno, kot ste jih prej.

Mišične strukture se lahko, ko počivamo, obnovijo. Medtem ko nam redni treningi lahko prinesejo veliko koristi, se med vadbo še naprej pojavljajo majhne poškodbe pasivnega mišično-skeletnega sistema, ki pa se zaradi kratkih premorov med posameznimi vadbenimi enotami ne morejo popolnoma pozdraviti.

Daljši premor, ki si ga vzamemo, pa zagotavlja, da se te tako imenovane mikro poškodbe lahko ponovno popolnoma zacelijo in ne bodo povzročile večjih poškodb, ki bi zahtevale daljši odmor.

To je kar močan argument, kajne?

Počitek in odmor nas bosta popeljala na višjo raven zmogljivosti. Kratkoročno večtedenski odmor seveda vodi do zmanjšanja učinkovitosti. Vendar pa bomo potem že po nekaj tednih posebnega treninga povrnili svojo prejšnjo raven zmogljivosti, ker si jo je naše telo zapomnilo. In ker se bomo vrnili okrepljeni z novo energijo in sveže napolnjenimi baterijami, bomo celo presegli svojo prejšnjo raven zmogljivosti.

Več časa prinaša tudi nove perspektive. Če vadimo, kot vadi hrček na svojem kolesu, nimamo nobene možnosti razmišljati o svojih ciljih, motivaciji in treningu. Med premorom se zato splača ozreti na preteklo sezono in razmisliti, kdaj smo se dobro počutili, kdaj smo bili bili v formi in kaj želimo doseči in izboljšati prihodnje leto.

Koliko časa naj traja?

Poskusimo si vzeti vsaj 3- do 4 tedne odmora od vadbe. Nikakor nam ni treba zmanjšati obremenitve pri vadbi na nič, če ne moremo brez svojega športa. Izogibajmo pa se izčrpljujočim in intenzivnim vadbenim enotam, izberimo nove oblike gibanja, predvsem pa se jih lotevajmo glede na svoje razpoloženje. Svojemu umu ponudimo vsaj enkrat na leto novo hrano z vsakodnevnimi programi, ki nimajo nobene zveze s športom.

Tudi početi nič je včasih zelo zahteven način vadbe, bomo dodali. Če počnemo nič in razmišljamo, o čem smo sanjali, ko smo trdo vadili, je zdaj čas, da te sanje udejanjimo.