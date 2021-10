V soboto se pričenja vseslovenski družinski tekaški teden

Kljub omejitvam, ki smo jih trenutno deležni ljubitelji družinskih športnih dogodkov, je ekipa Malčkovega športa uspela pripraviti poseben tekaški dogodek, na katerem se bodo lahko otroci iz vseh koncev Slovenije skupaj s starši preizkusili v teku na različnih razdaljah. Po novem bo letos tekaška prireditev potekala kar 7 dni.

Malčkov tek bo v organizaciji ekipe Malčkovega športa tudi letos potekal kot inovativna rešitev glede na še vedno veljavne omejitve pri organizaciji množičnih športno-rekreativnih dogodkov. Ekipa Malčkovega športa je namreč skupaj s partnerjem Skupina stroka.si prilagodila tradicionalni otroški dogodek, ki se ga je doslej vsako leto udeležilo skupno več kot 500 otrok, skupaj s starši in ostalimi družinskimi člani pa je dogodek štel že preko 2000 udeležencev. Na dogodku Malčkov tek po svoje bodo lahko otroci v spremstvu staršev organizirano tekli ob istem času, poleg tega pa bodo letos po novem imeli še dodaten teden dni časa, da opravijo družinsko tekaško nalogo.

Malčkov tek po svoje bo letos potekal 7 dni in sicer od 16. do 23. oktobra. Na dogodku bodo lahko sodelovali otroci od 3. do 10. leta starosti ter njihovi starši. Družinski tekaški teden so bo pričel v soboto, 16. oktobra, ob 15. uri, s prenosom v živo na Facebook profilu Malčkov šport. Najprej bo potekalo skupinsko tekaško ogrevanje, nato pa se bo na štart podal športni junak Tim, maskota Malčkovega športa.

Organizator zato vabi vse družine, da se ob najavljeni uri pripravijo na svojem izbranem tekaškem mestu, se preko telefona povežejo s prenosom v živo ter sodelujejo na dogodku. Družinam, ki se sobotnega skupnega teka ne bodo mogle udeležiti, pa je organizator namenil dodatnih 7 dni, da opravijo svojo tekaško nalogo. Dolžina pretečene razdalje ni določena, zaželeno pa je, da najmlajši udeleženci pretečejo vsaj 250, starejši pa 400 ali več metrov.

Na Malčkov tek po svoje morajo starši otroke najaviti, kajti po opravljeni prijavi bodo po elektronski pošti prejeli brezplačno unikatno predlogo za medaljo, ki jo bodo lahko izdelali za svoje otroke in jih tako nagradili za opravljeno tekaško nalogo.

Vse sodelujoče družine, ki bodo z Malčkovim športom delile svoje tekaško doživetje, pa bodo sodelovale tudi v mega malčkovi nagradni igri s praktičnimi nagradami.

Brezplačne prijave in vse dodatne informacije so staršem na voljo na spletni strani www.malckovsport.si.

O Malčkovem športu

Malčkov šport predstavlja otroške programe, katerih glavni cilji so usmerjeni v vsestranski razvoj otrok, igro, učenje, zabavo in animacijo. Poslanstvo njihovih programov je usmerjeno v spodbujanje gibanja in aktivnega preživljanja prostega časa najmlajših, kot tudi vzgoja otrok v duhu vrednot, povezanimi z aktivnim življenjskim slogom.

Malčkov tek po svoje organizira ekipa, ki ima večletne izkušnje z delom z otroki in organizacijo športno-rekreativnih dogodkov. Na Koroškem, Primorskem in Štajerskem izvajajo različne športno-rekreativne programe pod imenom Malčkov šport. Vsako šolsko leto pri njih telovadi več kot 250 otrok, organizirajo pa tudi različne tečaje in otroške animacije. Prav tako na Koroškem že 16 let organizirajo največjo športno-rekreativno otroško prireditev Malčkov tek in Mega malčkovo zabavo, ki jo vsako leto obišče okoli 5000 obiskovalcev.