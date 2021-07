V superge zjutraj in na tešče

Skrivno življenje hormona inzulina

Kaj pa hujšanje? E, zdaj pa ...

Morda se vam bo zdelo, da berete enega tistih norih zapisov o čudežnem zdravilu, a ni tako: tisti, ki so se potili pred zajtrkom, so pokurili približno dvakrat več maščobe kot oni, ki jih je tlaka čakala po tem, ko so se najedli. FOTO: Shutterstock

Vsi vemo, da je telesna vadba dobra za pretežke ljudi in za tiste, ki se preveč redijo, in da seveda nasploh koristi pri preprečevanju razvoju diabetesa tipa 2 in boleznih srca in ožilja, ki so nekakšen novi rak novega časa. Verjetno bi marsikdo vadil, pa se mu zdi, da nima časa. Naj povemo naravnost - če mislite tako, ste z veliko lokomotivo na ozkotirni železnici.Seveda je res, da je razporejanje novega časa v svojem že tako zgoščenem času bivanja zahtevno opravilo, kjer je potrebno biti kar malo čarovnik; obveznosti v družini in v službi so seveda pomembnejše ob telesne vadbe, a veliko lažje nam bodo šle zagotovo od od rok, če se bomo odločili za redno gibanje.Toda ljudje nimajo vedno časa za gibanje, kolikor bi si želeli, zato je pomembno najti načine za povečanje zdravstvenih koristi vadbe. Naše najnovejše raziskave so našle način, kako to storiti, in sicer s časovnim razporedom. To pomeni, da se boste morda lahko izognili manjšemu gibanju, če se vam zdi, da vam druge obveznosti, kot so družina in služba, vedno ovirajo.Dan ima 24 ur; torej, kje najti ure za vadbo, da bomo najmanj rušili svoje navade in obveznosti? Zgodaj zjutraj? Pred zajtrkom?Da bi vedeli, kako deluje naše telo, je dobro vedeti nekaj dejstev o - inzulinu. To je hormon, ki je v telesu redno zaposlen za nadzor nivoja sladkorja v krvi. Po obroku nam inzulin pomaga omogočiti prenos sladkorja iz krvi v mišice; tam shranjenega kasneje uporabimo kot gorivo, energijo za naša početja, seveda ne le športna, seveda.Vadba je za zdravje dobra, ker tako izboljšamo naš odziv na inzulin in lahko bolje nadzorujemo raven sladkorja v krvi – to se dogaja, ne da bi mi to opazili. Zdaj postaja jasno, kako pomemben je odziv inzulina glede n to, kdaj jemo in kdaj vadimo.V neki skoraj dva meseca trajajoči raziskavi so vadeče zaprosili, naj trikrat na teden kolesarijo, po petdeset minut. V prvi skupini so bili rekreativci s prekomerno telesno maso, zagotovo predebeli ljudje, njihova naloga pa je bila vadba pred zajtrkom in na tešče. Takoj po znojenju so jim vedno izmerili inzulin in pokazal se izboljšan inzulinski odziv. V prevodu? Da bi nadzorovali raven sladkorja v krvi so proizvajali manj inzulina. In smo pri zdravju: to pomeni manjše tveganje za bolezni, kot je diabetes tipa 2.Zakaj vam to pripovedujemo: pri vadečih z istimi značilnostmi v drugi skupini, ki so imeli enak trening po zajtrku, znanstveniki niso odkrili izboljšanega odziva na nastanek inzulina v krvi!Morda se vam bo zdelo, da berete enega tistih norih zapisov o čudežnem zdravilu, a ni tako: tisti, ki so se potili pred zajtrkom, so pokurili približno dvakrat več maščobe kot oni, ki jih je tlaka čakala po tem, ko so se najedli.Če se ljudje ne gibljejo dovolj, j posledica tega prekomerna telesna masa, smo pretežki ali debeli, in, kot smo pisali, naša telesa morajo ustvariti več inzulina, da bo hormon dosegel za telo pomemben učinek. Nič lepo se ne sliši, a taki postanemo manj občutljivi na inzulin.In to je dokazano eden od razlogov, zakaj je prekomerna telesna masa tako nevarna za sladkorno bolezen tipa 2 in za v družbi vseprisotne bolezni srca in ožilja.Evo, vas že vidimo. Takole vam roji po glavi: Začel se bom več gibati in to bom počel pred zajtrkom.Za lepim vremenom vedno pridejo oblaki, če ne že slabo vreme. Kljub vsemu lepo zapisanemu ne moremo pričakovati, da bomo tako izgubili več kilogramovIn smo pri napačni predstavi, ki je pri rekreativcih precej pogosta. da gibanje na tešče pomeni povečano izgorevanje maščob in posledično pomaga pri zmanjšanju telesne mase.Žal gre pri hujšanju za povsem nekaj drugega, o čemer smo veliko pisali in z omenjanjem tega se je naši avtoriciskoraj vnela sklepna ovojnica: pri hujšanju je pomemben dejavnik energetsko ravnovesje!To je količina energije, ki jo zaužijemo kot hrano in pijačo, zmanjšano za količino energije, ki jo telo porabi, delno z vadbo.Verjetno je res, da v 24 urah preskakovanje zajtrka in vadba na tešče pomenita negativno energijsko ravnovesje v primerjavi z zajtrkom in istim treningom.Strokovnjaki pa opozarjajo, da če bo spremenjen le čas obrokov glede na vadbo (če ne izpustimo zajtrka), da bo količina izgubljene mase podobna, tudi če je izgorevanje maščob drugačno. To pomeni, da povečano izgorevanje maščob med vadbo ne vodi do večje izgube telesne mase, razen, če je energetsko ravnovesje (na primer vnos energije ali poraba energije) drugačno. In sploh ne velja za vse.Naj dodamo, da je bila raziskava namenjena odgovorom glede vzdržljivostne vadbe z zmerno intenzivnostjo, podobno kot se dogaja pri kolesarjenju in teku, in ni nujno, da so rezultati podobni pri visoko intenzivni vadbi, ali pa pri treningu z utežmi.Vendar pa raziskave potrjujejo, je za naše zdravje zagotovo bolje, če se spravimo v gibanje, preden jemo. Kar najbrž velja za vse večje dnevne obroke.