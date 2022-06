Vadite, trenirate, napredka pa ni in ni

Kdaj nastopi čas, ko lahko na svojem telesu in počutju opazite in občutite rezultate, pa vam še vedno ni znano, saj ga sami ne opazite.

Tukaj je 5 znakov, ki usmerjajo, ali ste na pravi poti. Pred nekaj tedni ste se lotili nove vadbe in v aktivnost vložili svojo energijo, čas in srce. Skušate se držati začrtanega treninga, brez večjih odstopanj, razen kakšne pice in kozarca vina, vadite pravilno in redno, vaša prehrana je bolj kakovostna in zdrava.

Kdaj nastopi čas, ko lahko na svojem telesu in počutju opazite in občutite rezultate, pa vam še vedno ni znano, saj ga sami ne opazite. A ne vrti se vse okoli gradnje mišic, porabe maščobe in boljše kondicije, vse to pride na dolgi rok, če le uspete ostati dovolj zbrani in disciplinirani.

Naj bo začetek vadbe na kratki rok vaš prvi cilj, vse do korenito spremenjenega življenjskega sloga. V resnici najboljših rezultatov in sadov trdega dela ne boste tako hitro opazili v ogledalu. Vaše telo in glava vam bolj subtilno sporočata, da to kar počnete, jima prekleto paše.

Vztrajanje pri vadbi

Najbolj očiten znak je, da ne obupavate vsakič, ko po težkem treningu ne vidite rezultatov na svojem telesu in da še vedno premorete dovolj motivacije. Micah Zuhl, predavatelj zdravstvenih znanosti na univerzi v Michiganu pravi, da morate biti pozorni predvsem na odziv telesa po določeni vadbi. »Če dvignete utrip svojega srca in se začnete potiti, potem počnete dobro stvar, saj pritiskate na telo in obremenjujete, kar vodi v izboljšanje telesne forme,« še dodaja Zuhl.

Bolj, kot je vadba naporna in dlje časa kot vztrajate, večje posledice boste pustili na telesu, kar pomeni, da se regeneracija začne takoj po vadbi, a tudi med celjenjem ran bo telo še vedno aktivno, saj bo porabilo več energije. Večja poraba energije = boljši rezultati.

Osredotočate se na kakovost

Dobre novice: 2-urni trening lahko zamenjate za visoko intenzivni intervalni trening, ki ne traja več kot 45 minut. Dober začetek, kajne? Kot pravi osebna trenerka Keri Lynn Ford, je najbolj pomembno, kakšne vadbe se lotite in ne, koliko časa jo opravljate. Intenzivnost vadbe določa čas vadbe. Raznolikost je pri tem treningu zelo pomembna, zato jo v svoj trening vključite trikrat na teden, enkrat pojdite teči, drugič kolesarite, drugič se zaposlite z domačimi vajami.

Spite kot otrok

Vadba in spanje gresta z roko v roki, kar dokazujejo tudi številne študije, ki pravijo, da fizična aktivnost izboljša spanec. Torej, če vadite pravilno, boste dobro spali in če dobro spite, boste lahko zjutraj dobro telovadili. Študije pravijo, da spanje blagodejno vpliva na telesno težo in imunski sistem med vadbenimi dnevi.

V vadbo vključujete intervale

Nekaj smo že napisali o intervalih in intenzivni vadbi, a takšna aktivnost je odličen temelj in standard, ki ga postavite. Vsaka aktivnost, ki vključuje serije visoko intenzivnih intervalov je zelo efektivna - ne samo za hujšanje.

Na naših straneh smo že veliko pisali o intervalih, ki si jih prilagodite po svojih zmožnostih. Ena minuta skokov iz počepa in ena minuta počitka v treh ali štirih serijah je odličen začetek.

Vaša vadba je razgibana

Zuhl je prepričan, da je raznolikost v vadbi ključ do uspeha in vidnih rezultatov. Sam priporoča zgoraj omenjene treninge, nove trende v fitnes svetu, tek, kolesarjenje, dvigovanje uteži, rolanje, tenis, košarko, pač, vsako aktivnost, kjer se lahko dodobra razgibate in vadite. Le da to počnete redno. Naj vaša vadba ne postane rutinska, saj boste tako izgubili motivacijo in voljo za nadaljevanje, še vedno pa se morate petkrat na teden odpraviti na trening.