Varno potapljanje na vdih

Pričela se je sezona dopustov, ki jo mnogi preživijo na morju, pri tem pa se pogosto potopijo pod vodno površino. Potapljanje na vdih velja za nevaren šport, kar drži samo za samouke potapljače.Ob pravilni podučenosti pa postane ta šport zelo varen. Zato smo se v sklopu akcije Potapljajmo se varno 2021 v Športnem društvu H2O Team odločili, da pripravimo brezplačni priročnik o Varnem potapljanju na vdih (9 napak, zaradi katerih lahko za vedno ostaneš na dnu). V priročniku je tudi odgovor na najpomembnejše vprašanje Kdaj je pravi trenutek za varen povratek na površino?Priročnik vas bo izobrazil o najpogostejših napakah, ki jih izvajajo potapljači na vdih, združen z nasveti, kako se tem nevarnostim izogniti v praksi. Avtor priročnika je aktualni državni rekorder v potapljanju na vdih Jure Daić, prvi Slovenec, ki se je na vdih potopil globlje od 100 m. Jure se že več kot 17 let ukvarja s potapljanjem na vdih kot tekmovalec in kot mednarodno priznan inštruktor. Na tečajih potapljanja na vdih je od leta 2004 izšolal že več kot 2.500 tečajnikov.Tisti, ki se zanimajo za ta šport, Jureta pogosto najprej vprašajo:»Jure, kaj te ni strah, da boš enkrat ostal spodaj?«Jure vsem razloži, da je zaradi pravega znanja danes njegovo potapljanje precej bolj varno od plitkih potopov, ki sta jih v njegovem otroštvu izvajala z očetom kot samouka potapljača.Jure je še povedal: »V želji, da pravilno izobrazim čim več potapljačev vseh generacij, sem strnil svoje bogato znanje in izkušnje v priročniku, ki bi ga moral prebrati vsak posameznik, preden se prvič potopi pod morsko gladino!«Brezplačni priročnik si je možno sneti na tej povezavi.

Priročnik, ki lahko reši življenje. FOTO: H20 Team