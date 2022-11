Večerja, ki topi kilograme, čisti črevesje in pospešuje presnovo

Na spletni strani Outside so objavili večerjo, ki je med športnimi rekreativci med daleč najbolj priljubljenimi. No, tudi, če niste na strani ljubiteljev športne rekreacije in hočete biti bolj fit, potem je tale recept tudi za vas.

Če nimate ideje, kaj bi jedli za večerjo, a ste vseeno, tako kot mi, obsedeni z zdravim načinom življenja, vam predlagamo nekaj preprostega, a učinkovitega.

To je večerja, ki nam lahko pomaga pri hujšanju.

Strah in skrbi, kaj nocoj pripraviti za večerjo je odveč. Nič več iskanja zdravih receptov za zaključek dneva, za vas imamo popoln, a res enostaven predlog.

Vsi nutricionisti se strinjajo, da mora biti zadnji obrok dneva lahek in poln hranil, mi pa smo našli odličen recept, ki izpolnjuje vse te zahteve.

Glavna sestavina večerje so chia semena, ki so za naše telo dobra iz več razlogov. Bogate so z omega-3 in omega-6 maščobnimi kislinami, vlakninami, antioksidanti, beljakovinami, pa tudi z manganom, magnezijem, fosforjem in kalcijem. Več kot dovolj razlogov, da vključite chia semena v svojo prehrano.

Spomnimo se, kaj so chia semena

Majhna, črna semena, ki jih v trgovinah prodajajo pod imenom chia semena, so semena oljne kadulje, ki prihaja iz Srednje Amerike. Semena so sestavljena iz približno 30 odstotkov maščob, od katerih je 55 odstotkov omega-3, 18 odstotkov omega-6 in 6 odstotkov omega-9 maščob, kar predstavlja izjemno dobro maščobno-kislinsko razmerje.

Ker semena ob stiku z vodo tvorijo želatinasto zmes, jih vegani pogosto uporabljajo kot nadomestek za jajca, na primer. Študije so pokazale, da ima uživanje chie ugoden vpliv na razmerje maščob v krvi in s tem na zmanjšano možnost za razvoj srčno-žilnih bolezni.

Za zdravo večerjo potrebujete:

4 žlice chia semen, 2 banani 250 ml vode ,250 ml mleka, navadnega ali rastlinskega, žlico medu, malo cimeta.

Priprava zdrave večerje:

Banane pretlačimo z vilicami, nato pa jih zmešamo z vsemi sestavinami. Pripravljeno mešanico pustimo čez noč v hladilniku. Chia semena bodo nabreknila in sprostila želatinasto snov, ki bo ta novonastali puding zgostila. Okusna jed za naslednji večer je pripravljena. Namesto mleka lahko uporabite jogurt in poljubno sadje. In če na puding ne želite čakati vso noč, mešanice ni treba narediti popoldne, le uro ali dve jo pustite v hladilniku in čas je za zdravo večerjo. Isti obrok je odličen tudi za zajtrk, zato ne boste zgrešili, če ga boste zaužili že zjutraj.