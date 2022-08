Večkrat v hribe, manj bo skrbi

Planinstvo in hoja v hribe, to je slovenski nacionalni šport, pravzaprav nekakšna samoumevna številka ena, ki je skoraj kot skrita v primerjavi z ostalimi športnimi početji, pa vseeno vsem na očeh, in se z njo nihče ne primerja.

Gore so pač - gore. Tu ni kaj dodati.

Če pogledata na spletne strani Planinske zveze Slovenije, boste našli skoraj vse, kar morate vedeti za varno osvajanje najlepšega nekoristnega sveta.

Planinstvo je pri nas že dolgo, ni bilo najstarejše športno organizirano početje, bilo pa je najbolj množično: Slovensko planinsko društvo (SPD), ustanovljeno 1893 v Ljubljani, z namenom in geslom »ohranimo slovensko lice slovenskim goram«, je bilo že takoj po ustanovitvi zelo aktivno, saj je že konec 19. stoletja štelo več kot 1300 članov in postavilo dvanajst koč, uredilo in označilo je številne poti in izdajalo društveno glasilo Planinski vestnik. Na Triglavu je že stal Aljažev stolp, ki ga je 1895 leta tja postavil dovški župnik Jakob Aljaž.

Toliko o zgodovini, včasih jo malo pozabimo, gore pa so nepremakljiv del naše narodne biti. Samo v hrib je treba, pa je vse bolje, pravijo.

En dan na gori

Za enodnevni izlet v hribe je nujna plastična steklenica za vodo ali dvolitrski meh, kamelbek. To je ena najpomembnejših stvari, ki jih morate prinesti s seboj. Vedno vzemite več vode, kot potrebujete, če se izgubite ali da je komu drugemu zmanjka.

Običajno hodimo z 20- do 30 litrskim nahrbtnikom, ko gre za enodnevni pohod. Običajno lahko vanj spravite vodni meh, nekaj majhnih prigrizkov, fotoaparat in nekaj plasti oblačil. To je res vse, kar potrebujete za enodnevni pohod, v lepem vremenu in če gre vse po željah.

Za gozdne poti in gibanje ob gozdni meji navadno ne potrebujemo čelade ali vrvi - če gremo v skale, je čelada nujna.

Dobri pohodniški čevlji bodo ali ustvarili ali zlomili popolnost našega dneva v hribih. Zagotovo potrebujete čevlje z dobrim celotnim oblazinjenjem, blazinjenem in podplatom, vaši sklepi, stopala in koža vam bodo hvaležni za to.

Visoka opora za gleženj bo preprečila, da bi zvili gleženj na neravnem terenu. Lažji tekaški trail čevlji bodo sicer prihranili energijo, vendar boste imeli manj podpore, in za one, ki nimajo treniranih gležnjev, je to lahko zelo nevarno.

Pohodniški čevlji, ki se dobro prilegajo, so ključnega pomena tudi za preprečevanje žuljev, a za vsak primer v nahrbtnik vstavimo, če že ne škatlice s prvo pomočjo, pa vsaj obliže za žulje. In kakšnega navadnega za povrh.

Vodoodporni pohodniški čevlji ali tisti z Goretexom so bonus, ki vam bo omogočil, da greste kamor koli in da bodo vaša stopala ves čas suha - ne pozabite pa, da ob dežju lahko voda še vedno teče v čevlje od zgoraj.

Če nameravate hoditi po kamnih in skalah in meliščih, je to morda že teren za čelado, kar se tiče obutve, pa potrebujete planinske čevlje z dovolj debelim gumijastim podplatom, ki se dobro drži tako suhe kot mokre, spolzke podlage.

Oblekice z okusom čebule

Včasih nastopi zadrega, ko skušamo v nahrbtnik namestiti za pot potrebna oblačila. Seveda je nujno vedeti, da se oblačimo po slojih, po principu čebule. Če nas zebe, dodamo, če nam je vroče, snamemo.

Osnovni sloj oblačil je zelo pomemben. Lahka majica s kratkimi rokavi, majica z dolgimi rokavi ali lahka toplotna plast, ki jo nosite ob koži. To bi moral biti tanek material, ki odvaja znoj. Zdaj lahko celo dobite majice antibakterijsko oblogo, kar je zelo v korist higieni.

Srednji sloj oblačil ... Odvisno od sezone in napovedi boste morda želeli spakirati dodatno srednjo plast. To je le tanjša izolacijska plast, ki vam daje malo dodatne toplote. To je lahko lahen flis, včasih pride zelo prav.

Tanka nepremočljiva dežna jakna - to pomeni, da boste zagotovo ostali vsaj za silo suhi in zadovoljni v vsakem vremenu. Iznajdljivi ljubitelji rekreacije kupujejo dele oblačil, ki so multišportni - in tako je nepremočljiv anorak dober tudi za kolesarjenje in tek v dežju, za smučarski tek v sneženju in še kje.

Pohodne nogavice so nujen kos opreme, saj niso vse nogavice enake! Nakup "pohodniških nogavic" se bo dejansko izkazal za dobro naložbo. Če nosite pohodniške čevlje, morate poiskati dovolj dolge nogavice, ki odvajajo znoj. Na videz robustne cenene nogavice vam lahko uničijo dan. Tisto, kar ste zjutraj nadeli kot nogavico, bo zvečer neprepoznaven kos tekstila, pomešan z vašimi žulji, če boste imeli smolo.

Če je res vroč dan, je dobro imeti glavo lepo in hladno pod čepico. Ali klobučkom. Ali čepico, ki pokrije tudi zatilje. Nekaterim zadošča samo ščitnik za sonce, a pot v gore ni isto kot trail tek, zato velja o tej možnosti razmisliti, če je res dobra za vas.

Kratke hlače ali pajkice so osvojile hribe, saj je včasih nemogoče je, da bi v vročem dnevu (ali celo normalnem poletnem dnevu) nosili dolge pohodniške hlače.

Za moške je izbira precej enostavna, primerne so kratke hlače, Pajkice, ki so na trgu, so lahko iz izjemno kakovostnih materialov in v njih ne bo vroče, in ženskam so nove podobe tega oblačila tudi všeč.

Pohodniške palice so odlične, če imate slaba. Če jele mogoče, imejte kakovostne teleskopske palice; skrajšane palice na poti navzgor, daljše na poti navzdol!

Če imate prostor, vzemite s seboj čelno svetilko. Sončna očala in zaščitna krema pa so obvezna oprema, tako kot dobro delujoč in primerno napolnjen telefon. Ker pametni čitajo, imajo s seboj tudi pohodno karto. In očala, če slabše vidijo.

Tako kot voda so nepogrešljive primerne pohodniške malice energijske ploščice, sadje s počasnim sproščanjem energije, kot so jabolka, sladkor v obliki bombonov, proteinske kroglice. V zadnjem času so na voljo energijski geli, ki niso več tako redki, pač pa so bolj žele, ki ga počasi vnašate in ponuja energijo, pa še želodca ne draži.

Seveda ga ni čez dober doma narejen sendvič, nekateri v hribe odnesejo v plastiko spravljene testenine. Ne, lačni ne smemo biti.

Ostati varen v gorah

Nahrbtnik napolnjen in pripravljen na pot? Še enkrat, ne pozabite prebrati nasvetov Planinske zveze Slovenije, kako ostati varen v gorah.

Če imate radi vznemirljive višine s spektakularnimi razgledi, morate iti v gore. Vzpon na pobočje gore ni enostaven, a zaradi čudovitih znamenitosti in občutka dosežka na koncu je izkušnja vredna vašega časa in truda. Čeprav je plezanje v gore lahko nevarno, lahko sprejmete številne previdnostne ukrepe, da zagotovite varno potovanje.

Zagotovo pred odhodom analizirajte težavnost svoje poti. Ko načrtujete potovanje, morate preveriti težavnost vzpona. Če ste v hribih začetnik, boste morali izbrati cilj, ki je primeren za začetnike. Tako lahko varno uživate v izkušnji in se pripravite na zahtevnejše vzpone v prihodnosti.

Predvsem pa preverite vreme! In doma svojcem ali prijateljem povejte, kam greste.

Pred odhodom opravite rutinski pregled nahrbtnika. Ti pregledi morajo zajemati vso potrebno opremo, kot so ustrezna oblačila in voda in hrana.

Vedno na poti ostanite osredotočeni in ozaveščeni o tem, kaj počnete, in zakaj ste v hribih. Čeprav je lahko prisotna skušnjava, da preverite svoj telefon in si dopustite, da se vaše misli sprehajajo naokoli, je ključnega pomena, da ste pozorni nase in na sopotnike, da lahko pomagate, če se pojavijo težave. Za varno pot morate ostati osredotočeni na nalogo, ki jo imate.

Hribi niso le naloga, so najboljša domača naloga, za veliko stvari.