Veganski smuti je najboljši

Takole sta Branko Đurič in Novak Đokovič pred nekaj leti nazdravljala z veganskim smutijem. FOTO: Instagram

Sestavine:

Priprava:

Prvi smuti (smoothie) je v 60. letih prejšnjega stoletja naredilko je pri sebi želel ublažiti alergijske reakcije. Ime so mu nadeli hipiji, ki so tudi zaslužni za njegovo priljubljenost. Poleg tega, da so smutiji okusni in osvežujoči, so še hranljivi, zdravi in imajo visoko hranilno vrednost. Vitaminski napitki so tudi v zimskih dneh idealna malica, ki vam bo dala energijo za delo ali rekreacijo.Smutijem lahko rečemo kar zdrava hitra hrana, pripravljeni pa so lahko iz več vrst sadja, ki jim lahko poljubno dodajamo različne sestavine, jogurt, mleko, sladoled, zeleni čaj, sojino mleko ali čokolado. Idealen smuti je sestavljen iz dveh vrst sadja, čvrstega (jabolko, marelica, hruška, mango ali banana) in bolj vodenega (jagode, kivi, pomaranče ali lubenice). Zdrave napitke lahko naredite tudi iz zelenjave, kot je brokoli, mlado zelje, pesa in korenček.Vendar, danes predstavljamo veganski smuti, ki je trenutno med športnimi rekreativci na vrhu lestvice, ko se pogovarjamo o malicah. Recept smo našli v Lidlovi prodajalni v Mariboru in ga malce po svoje pripravili.Sojino mleko (BioOrganic Soya drink, okus »naturale«), 2−3 dlKokosov desert (We Love Coco), 125gZamrznjeno mešano sadje (mi smo uporabili sadno-zelenjavni mix za smoothie, ki vsebuje jabolko, korenje, breskev, ananas, buča), 150gChia semena (Alesto), 20g (1 jedilna žlica)Chia semena predhodno vsaj za 15 min, lahko pa tudi preko noči namočimo v vodo, da se napijejo in zmehčajo. Nato vse sestavine zmešamo s poljubnim mešalnikom in za redčenje po občutku dodajamo vodo. Tako pripravljen smuti vsebuje okvirno 340 kcal in 16g beljakovin ter ima odlično razmerje makrohranil (23 % maščob, 47 % ogljikovih hidratov in 30 % beljakovin).