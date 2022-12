Veslanje na deski stoje je (tudi) resen šport

Od počitniškega namakanja vesla z napihljive blazine v obliki surfa do resnih tekmovanj in morda tudi olimpijskih kolajn. Veslanje stoje* je med deskarskimi vodnimi športi v zadnjem desetletju naredilo največ korakov naprej.

*SUP (Standup paddleboarding). V slovenščini se je ustalil izraz »veslanje stoje«, čeprav tehnično ni najustreznejši, saj na primer opisuje tudi beneške gondoljerje ali blejske pletnarje. Po domače kar »supanje«.

Večina je iz svojih sup desk že spustila zrak in zložila vesla, saj se je sezona supanja za letos že zaključila. Pa se je res? Ni se, pravijo tisti, ki jim vreme v vseh svojih pojavnih oblikah veselja do tega športa ne vzame skozi celo leto. Še posebej to velja za športnike, ki tekmujejo v tem športu, saj za njih sezona supanja traja celo leto.

V Sloveniji je rekreativno supanje, tako kot v svetu, zadnja leta doživelo izjemen razcvet in popularnost, zato se na jezerih, rekah in morju poleti kar tare rekreativnih suparjev. Gre za izjemno prijetno, zdravo in zabavno športno aktivnost v naravi, v kateri lahko uživa cela družina in vse generacije.

Poudariti je potrebno le, da gre za šport v naravi, kjer je v prvi vrsti potrebno poskrbeti za varnost vseh udeležencev, saj se vremenske razmere in razmere na vodi lahko v trenutku spremenijo in suparja spravijo v neprijeten, če ne celo nevaren položaj. Zato vedno priporočamo, naj se tudi (ali predvsem) rekreativni suparji seznanijo s pravili varnega supanja.

To lahko storijo v tečajih supanja, ki jih organizirajo tisti slovenski klubi, ki imajo za to usposobljene inštruktorje.

Tekmovalno, tudi pri nas

Včasih pa med množico rekreativcev opazimo tudi koga, ki vesla na drugačni deski, z drugačno opremo in resno trenira. V Sloveniji imamo namreč tekme v supanju in aktivne tekmovalce vseh kategorij, ki so včlanjeni v osem klubov po vsej Sloveniji in ti skupaj s krovno organizacijo, Surf in sup zvezo Slovenije, skrbijo za razvoj tega atraktivnega športa pri nas. Razmah je tekmovalno supanje začelo doživljati že pred približno desetimi leti, ko so v Sloveniji priredili prve sup tekme. Slovenci se lahko pohvalimo tudi s svetovno prvakinjo v supanju v disciplini šprint, ko je Manca Notar leta 2017 v Kobenhavnu na 200-metrski progi premagala vso svetovno tekmovalno elito.

Vsako leto Sup pokal Slovenije organizira serijo tekmovanj, prizorišča tekem pa so najpogosteje slovenska obala, Velenjsko in Bohinjsko jezero ter reki Soča in Ljubljanica, prireditelji pa se najdejo tudi na drugih slovenskih vodah. Takrat se na štartu zberejo tekmovalci vseh kategorij, od otrok, mladincev, elite, do kategorij master in kahuna. Dogajanje na tekmovalnih poljih je izredno pestro, družba in vzdušje odlična, merjenje moči med tekmovalci pa neizprosno.

Manca Notar FOTO: Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Kategorije in discipline

Za resne tekmovalce je proga daljša, za zabavno, fun kategorijo, pa je dolžina proge prilagojena tako, da jo zmore prav vsak suparski navdušenec, ki se prijavi na tekmo. Podobno kot v drugih športih se tudi pri supanju tekmuje v različnih disciplinah. Šprinterji se pomerijo na 200 metrov dolgi progi, ki ima lahko na polovici razdalje obrat, ali pa ne. Tehnična disciplina je običajno dolga med 4 in 5 kilometrov, ima precej obratov in od tekmovalcev zahteva veliko spretnosti na deski, tekma na dolgi razdalji pa na svojih 12 do 16 kilometrih zahteva predvsem moč, vztrajnost in vzdržljivost.

Tekmovalci v kategoriji fun se pridejo na tekme predvsem zabavat in običajno tri km dolgo razdaljo preveslajo na vseh vrstah napihljivih desk, ampak pozor … Večina današnjih resnih tekmovalcev je začela svojo tekmovalno pot prav v kategoriji fun, zato je ta kategorija še kako pomembna za razvoj športa in oblikovanje baze, iz katere izhajajo prihodnji tekmovalci.

FOTO: Dušan Reja

Za mlade

Posebno pozornost prireditelji vedno namenijo tudi otrokom in mladincem, saj so le ti prihodnost tega relativno mladega športa. Imamo kar nekaj izredno zagnanih mladincev in mladink, ki redno trenirajo, in želijo si, da bi se še več mladih in otrok odločilo za trening supanja. Močna konkurenca jim namreč predstavlja dodaten motiv za trening, dobra družba pa je tudi vedno dobrodošla.

Odkar je supanje postalo kategoriziran šport pri Olimpijskem komiteju Slovenije, si namreč klubi in krovna zveza trudijo pritegniti v tekmovalne vode čim večje število otrok in mladincev, hkrati pa za delo z njimi potrebujemo tudi strokoven trenerski kader in tudi to je eno izmed področij, na katerem bo potrebno v prihodnosti še precej postoriti.

FOTO: Dušan Reja

Državno in svetovni prvenstvi

V organizaciji zveze vsako leto v Sloveniji poteka za licencirane tekmovalce tudi državno prvenstvo v treh disciplinah, v šprintu, tehnični disciplini in dolgi razdalji, žal pa v Sloveniji nimamo pogojev za organizacijo državnega prvenstva ali pokalne tekme v disciplini surf sup.

V svetovnem merilu je krovna organizacija za supanje International Surf Federation (ISA), ki vsako leto prireja svetovno prvenstvo. Pod njeno okrilje spada tudi Surf in sup zveza Slovenije. Letošnje SP se je pred kratkim zaključilo v Portoriku, se pa za primat nad supanjem poteguje tudi International Canoe Federation (ICF), ki je letošnje svetovno prvenstvo septembra organizirala v Gdynii na Poljskem, kjer smo tudi Slovenci imeli številčno zasedbo, saj se ga je udeležilo kar 10 naših tekmovalcev.

Alpe, furlanska riviera in Kvarner

Da tekmovalni duh slovenskih tekmovalcev dobiva še dodaten zagon in je motivacija med njimi večja, se udeležujejo tekem v tujini, predvsem v izredno močni ligi SUP Alps Trophy. Ta povezuje tekmovalce iz cele Evrope, tekme pa so na avstrijskih in nemških jezerih. Uvrstitve na tekmah lige Sup Alps Trophy prinašajo točke za lestvico Sup World Ranking in tudi zato je zasedba na teh tekmah izredno številčna in konkurenca res izjemno močna. Vzdušje na tekmah je odlično in naši severni sosedje vedno poskrbijo za perfektno organizacijo in spremljevalni program.

FOTO: Dušan Reja

Če se ozremo še na zahod, se Slovenci najraje udeležujejo tekem v Lignanu. Tekma je zaradi svoje izredno zanimive proge – ta krožno poteka po kanalu s prekrasnimi razgledi, začne in konča pa se na morju – in zaradi možnosti štafetne udeležbe dobila status ikonične dirke.

Nikakor pa ne smemo pa pozabiti omeniti sup tekem pri naših južnih sosedih Hrvatih, ki so v lanskem letu pri organizaciji tekem naredili izreden napredek. Oblikovala se je zanimiva serija tekem združenih pod imenom Vop kup Kvarnera. Tekme potekajo na širšem področju Reke, kar je za slovenske tekmovalce in rekreativce zelo privlačno zaradi bližine in razgibanih razmer, v katerih potekajo tekme v njihovi organizaciji. Morske tekme za tekmovalce in gledalce vedno ponujajo dodaten čar zaradi pestrih tekmovalnih razmer, ki jih ponuja morje.

Na Hrvaškem se je zbrala krasna ekipa suparskih navdušencev, ki vedno poskrbijo za tekme, na katere se tekmovalci vedno znova radi vračajo.

Olimpijski status?

Supanje je torej iz družinske zabave že pred leti preraslo v resen tekmovalen šport in v kolikor bodo pogajanja uspešna, se lahko nadejamo, da bo na naslednjih poletnih olimpijskih igrah postalo tudi olimpijska disciplina. To bi dodalo še zadnji kamenček v mozaiku izgradnje in priznanja supanja kot športa, ki se lahko enakovredno postavi ob bok ostalim športom z mnogo daljšo tradicijo.

Se vidimo pomladi?

Če vas torej mika poskusiti nekaj novega in s supanjem narediti še več dobrega za svojo fizično in psihično pripravljenost in se preizkusiti na kakšni tekmi, pa naj bo to v kategoriji race ali fun, potem ste za letos zadnjo priložnost v Sloveniji žal zamudili. V Žusterni je 11. novembra namreč potekala zadnja tekma, na kateri so se letos imeli priložnost pomeriti tudi suparji. Šlo je za državno prvenstvo v morskem kajaku s štartom v Žusterni in ciljem v Bernardinu, ki že nekaj let gosti tudi suparje. Tokrat je bila na štartu med suparji izredna močna mednarodna kunkurenca s tekmovalci iz Slovenije, Avstrije, Ukrajine, Italije in Hrvaške.

Ste pa zato toplo vabljeni, da se suparski tekmovalni karavani pridružite na tekmah pomladi prihodnjega leta. Čas do aprila, ko Surf in sup zveza Slovenije objavi tekmovalni koledar tekem državnih prvenstev in Sup pokala Slovenije in se običajno začnejo prve tekme, pa izkoristite za trening in zabavo na vodi, lahko pa se pridružite tudi kakšnemu klubu v vaši bližini.

Suparska sezona traja vse leto, tekme pa so zgolj potrditev dobrega dela čez celotno sezono in odlična priložnost za druženje, zabavo in zdravo preživljanje prostega časa.