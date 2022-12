Vrste čajev in kako izbrati najboljšega

Čeprav ima večina čajev priložena navodila za kuhanje, ta niso vedno tako natančna. Zato morate vedeti, da so trije parametri izredno pomembni, da bi iz čaja dobili kar največ okusa in blagodejnih lastnosti.

Prvič, pravilno je razmerje med količino vode in količino čaja. Drugi je doseči določeno temperaturo vode. In tretjič, koliko minut naj se čaj infundira.

Vsa tri pravila se razlikujejo glede na vrsto in vrsto čaja, zato dobro raziščite, preden se naslednjič lotite priprave svoje najljubše skodelice.

V reviji Outside so na veliko razpisali o čajih, povzeli smo najpomembnejše.

Črni čaj

Predelava črnega čaja se začne s fermentacijo, sledi praženje, sušenje in končno pakiranje. Na ta način dobite intenziven, močan in prepoznaven okus črnega čaja, ki ima v primerjavi z drugimi vrstami tudi največ kofeina. Aroma črnega čaja je pogosto povezana s čokolado in karamelo, nekateri izmed znanih vrst pa sta Darjeeling in Assam. Lapsang souchong je prav tako priljubljen, ker ima dimljen okus, in seveda Earl Gray, ki prihaja z dodatkom bergamotke. Črni čaj lahko pijete brez dodatkov, zelo dobro pa se obnese v kombinaciji z medom in limono ali sladkorjem in mlekom.

Zeleni čaj

Zagotovo je najbolj priljubljen čaj v Aziji, a ga uživajo tudi drugod po svetu. Po obiranju zeleni čaj termično obdelamo, običajno s paro. In glede na odstotek kofeina, ki ga vsebuje, je bistveno šibkejši od črnega čaja. Okus in kakovost zelenega čaja sta različna, vendar boste vedeli, da je dober, tako da ima bogat, a ne preveč grenak okus. Trenutno je še posebej priljubljena vrsta zelenega čaja Matcha. Gre pravzaprav za čaj, zmlet v fin zelen prah, ki se pogosto uporablja pri kuhanju različnih jedi.

Oolong

Na lestvici čajev je Oolong ravno med črnim in zelenim. Eden od razlogov je ta, da vsebuje nižji odstotek kofeina kot črni čaj in višji odstotek kot zeleni čaj. Poleg tega njegov okus ni tako robusten kot okus črnega in niti tako blag kot okus zelenega čaja. Vonj in okus oolonga najpogosteje primerjamo z aromo svežega cvetja in sadja.

Beli čaj

Ta čaj ima najlažji in najbolj nežen okus v primerjavi z vsemi drugimi vrstami. Zato ker ne gre skozi noben proces obdelave, razen pričakovanega sušenja. Zaradi tega vsebuje najvišji odstotek antioksidantov, zato ga je priporočljivo piti brez dodajanja sladil ali drugih arom, da ohrani njegov blag in specifičen okus.

Zeliščni čaji

Čeprav se imenujejo čaji, zeliščni čaji to niso. Vse zgoraj navedene vrste (črni, zeleni, Ooilong in beli čaj) prihajajo iz ene rastline, imenovane Camellia sinensis. Zeliščni čaji pa so pripravljeni iz različnih drugih posušenih zelišč, cvetov, sadja in začimb. Dobri so, ker ne vsebujejo kofeina, poleg tega pa že stoletja pomagajo pri zdravljenju nekaterih zdravstvenih težav. Pri tem izstopata meta in kamilica, ki sta v kombinaciji še bolj učinkoviti.

Hibiskus je kiselkastega okusa in intenzivno rdečkaste barve, a vedite, da je bogat z vitaminom C. Enako velja za šipkov čaj, za katerega je znano, da pomaga pri zdravljenju revme in osteoporoze. Žajbljev čaj bo pospešil delovanje možgan in ublažil boleče grlo. Posebno nenavaden okus ima rooibos čaj. Prihaja iz rdečega grma, ki raste v Južni Afriki in naj bi bil dober za kosti in srce. Zato čajev ne uživajte le, ko zbolite, ampak jih pijte redno preventivno. Preprosto uživajte v vseh različnih okusih in koristih, ki vam jih rastline nesebično dajejo.