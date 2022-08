Za dober rezultat moram elektronsko nadzorovati vsak korak

Številne mobilne aplikacije, ki sledijo našim korakom in aktivnostim so že nadomestile mnoge osebne trenerje, ki trening personalizirajo in ga prilagodijo vašim zmožnostim, nekaj kar aplikacije na vašem pametnjakoviču ne morejo storiti. Še.

Časi, ko smo na medmrežju zasledili vadbeni načrt, ki naj bi ugajal prav vsem in se ga držali kot pijanec plota, so davno mimo. Aplikacije vseh največjih proizvajalcev športne opreme nam obljubljajo vadbene načrte sestavljene samo za nas, ti pa se ob doseganju ciljev prilagajajo našim rezultatom. So odlično motivacijsko sredstvo in fantastičen način, da vadbo približamo milijonom ljudem po svetu.

Torej, trening se ne vrti samo okoli doseganja idealnega časa in rezultata, ampak za to, da se sprostite, meditirate in da odvržete prtljago, ki se vam je nabrala.

To bi moral biti primarni del ukvarjanja z rekreacijo. Aplikacija na telefonu vas ne more pogledati v oči in videti, da ste na koncu svojih zmožnosti in da se morate ustaviti. Prijatelj, ki ga povabite na trening, pa lahko.

Znanost pravi: Univerza v Arizoni je izdala študijo o natančnosti trenerskih pripomočkov, ki jih imamo na naših pametnih telefonih, urah, zapestnicah, ipd.

Medtem, ko te naprave odlično in zelo natančno delujejo ob teku, pa so gadgeti precej manj zanesljivi pri pohodništvu, plezanju in kolesarjenju.

Je mit uničen ali ne? »So informacije pomembne? Zagotovo,« pravi Ray Browning, vodja raziskovalnega oddelka fizičnih aktivnosti na univerzi Colorado State. »Ali to pomeni, da boste s temi sledilniki in aplikacijami prej prišli do želenega rezultata? O tem ni nobenega dokaza. Morda čez nekaj let, ko bo tehnologija še bolj napredovala.« Jasno je, da ko bodo podjetja s temi pripomočki zbrala dovolj podatkov, bodo lahko temu primerno reagirali in optimizirali svoje naprave in programe. Do takrat pa lahko kdaj pa kdaj pustite merilnike doma. Profesionalci naj merijo vsak korak, vi se raje sprostite in uživajte.