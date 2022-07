Zelena transverzala – v hribe in gore varno, brez gneče in brez smeti

Avto-moto zveza Slovenije, Planinska zveza Slovenije in Zavarovalnica Triglav s projektom Zelena transverzala vabijo v gore in hribe, kjer ni (takšne) gneče kot na najbolj obljudenih gorskih ciljih, kjer z našim obiskom ne ranimo okolja in kjer še vedno lahko najdemo svoj mir.

Zeleno transverzalo sestavlja deset vrhov, partnerji pobude pa so za vse, ki bodo v enem letu osvojili vsaj tri, pripravili kar nekaj privlačnih nagrad. Te bodo med srečneže razdelili z žrebom.

Obiskovanje hribov in gora je pri nas vse bolj priljubljen način aktivnega preživljanja prostega časa. Po podatkih Planinske zveze Slovenije slovenske gore letno obišče 1,7 milijona obiskovalcev, Slovenijo pa prepreda zelo gosta mreža 10 tisoč kilometrov markiranih planinskih poti, za katere skrbi več kot 800 prostovoljcev, markacistov PZS.

Večanje števila ljubiteljev gora s sabo prinaša številne izzive – od skrbi za varnost, saj se v visokogorje odpravijo številni planinci s (pre)malo izkušnjami, do varovanja okolja. Po opažanjih PZS se namreč veča delež obiskovalcev gora, ki se z avtomobili pripeljejo na višje ležeča izhodišča, kar ima negativne vplive na naravo in tam živeče prebivalce.

Pohodnikom so se na planinskih poteh in gorskih cestah pridružili (gorski) kolesarji, z električnimi kolesi pa se vse dlje in višje v hribe odpravijo tudi manj izkušeni in telesno slabše pripravljeni ljubitelji vrtenja pedal. Vse to predstavlja izziv za varnost in sožitje različnih obiskovalcev gora, lokalnega prebivalstva in živali.

Nenazadnje pa je treba izpostaviti, da se mnogi pohodniki odločajo za obisk gora oziroma destinacij, ki veljajo za najbolj privlačne. »V Sloveniji imamo to srečo, da je hribov, gora in planinskih poti toliko, da ne bi bilo nikjer gneče – če bi se njihovi obiskovalci porazdelili«, pravijo na PZS.

10 zelenih izletov na morda manj znane, a nič manj čudovite vrhove

Najbrž vas je mnogo takih, ki se vam je že pripetilo, da ste se v hribe odpravili, da bi se naužili miru, neokrnjene narave in gorskih lepot, a se izlet ni izšel povsem po načrtih. Marsikdaj se težave pojavijo že na izhodišču – kje parkirati, sledi gneča na planinskih poteh in še večja v planinski koči …

Obisk gora, kljub dnevu, preživetemu v naravi, dobi grenak priokus. A temu se lahko tudi izognete! »V AMZS vas skupaj s Planinsko zvezo Slovenije in Zavarovalnico Triglav vabimo, da se nam pridružite na Zeleni transverzali in skupaj z nami v enem letu obiščete ter po manj znanih poteh osvojite 10 vrhov, za katere boste ideje in napotke našli v Motoreviji ter na spletnih straneh in družbenih omrežjih AMZS in partnerjev«, pobudo za bolj trajnostno obiskovanje gora predstavi predsednik Avto-moto zveze Slovenije Andrej Brglez in pojasni: »Izbrali smo pohodniške cilje v različnih slovenskih regijah, pri vsakem pa bodo še dodatni predlogi za spoznavanje kulturnih in naravnih znamenitosti posameznega dela Slovenije.« Prvi zeleni izlet, na katerega so ljubitelji narave vabljeni to poletje, je Čreta na Dobrovljah v Spodnji Savinjski dolini. V vsaki od naslednjih številk Motorevije, reviji članov AMZS, bo ideja za nov izlet. Na spletnem portalu Motorevije bodo izleti predstavljeni še podrobneje, (nove) ideje za odpravo na izlete pa bo mogoče najti tudi na družbenih omrežjih AMZS, PZS in akcije Očistimo naše gore ter na portalu Vse bo v redu.

10 točk Zelene transverzale:

• Dobrovlje, izlet na Čreto: https://www.amzs.si/motorevija/mobilnost/na-poti/2022-07-06-zeleni-izlet-creta-na-planoti-dobrovlje

• dolina Lomščice, Dom pod Storžičem

• Benečija, izlet na Kolovrat

• Moravško, Limbarska gora

• Šentjur z okolico, izlet na Resevno

• Kambreško, izlet na Korado

• Obsotelje, izlet na Silavec nad Podčetrtkom

• Krvavec, izlet na Zvoh

• Ivančna Gorica, Lavričeva pot

• Mojstrana, izlet na Grančišče

Brglez nadalje izpostavlja: »V Sloveniji imamo zelo veliko lepih planin in gora, do teh destinacij pa imamo tudi dobro dostopnost, saj nas do tja vodijo zelo lepe in urejene ceste. V AMZS si želimo, da bi te ceste take ostale tudi v prihodnje, mobilnost v hribih pa varna in odgovorna. Zato vabimo vse obiskovalce gora – pa naj bo to peš, s kolesi, e-kolesi, motorji, štirikolesniki ali avtomobili, da te ceste in poti uporabljajo v duhu planinskega bontona – s spoštljivim ravnanjem do drugih ter seveda do okolja.«

Pozivu predsednika AMZS se pridružujejo tudi na PZS: »Poletje je čas, ko je v naših gorah največ planincev. Vse večji obisk ima na žalost tudi negativne posledice. Zato vsem ljubiteljem narave poziv in povabilo, da v teh poletnih dneh namesto najbolj priljubljenih gorskih destinacij izberete vrhove, ki so manj obljudeni. Tako boste naredili nekaj dobrega za naravo in zelo veliko tudi zase«, pravi Damjan Omerzu, generalni sekretar Planinske zveze Slovenije.

Čreta. FOTO: AMZS

Z akcijo Očistimo naše gore (za)varujemo prihodnost

Pobudo Zelena transverzala podpira tudi Zavarovalnica Triglav, ki je že več kot 120 let zavezana ustvarjanju varnejše, s tem pa tudi trajnejše prihodnosti za vse generacije, skozi vseslovensko akcijo Očistimo naše gore pa ljubitelje planin pozivajo, naj se na vse poti podajo primerno pripravljeni in ob skrbi za svojo varnost poskrbijo še, da v dolino poleg lepih spominov s seboj prinesejo tudi smeti ter tako pomagajo (za)varovati naravo za vse generacije. »Trajnejše in varnejše prihodnosti ne moremo ustvariti brez skrbi za okolje, v katerem delujemo.

Zato smo v preteklosti javnosti predstavili akcijo Očistimo naše gore in ljubitelje narave pričeli spodbujati k odgovornemu obiskovanju gora in planin, hkrati pa smo v sodelovanju s partnerji aktivno pristopili k višanju ravni varnosti na planinskih poteh in postojankah. Če smo po desetletju izvajanja akcije opazili, da se je količina smeti v naravi zmanjšala, danes na planinskih poteh žal znova opažamo porast odpadkov, predvsem embalaže za hrano.

Vojkova pot. FOTO: AMZS

Zato v sklopu pobude Zelena transverzala pohodnice in pohodnike spodbujamo, da ob odhodu v naravo razmislijo o tem, kako naj bo njihov obisk čim bolj trajnostno naravnan tudi z vidika onesnaževanja – že majhen korak, kot je uporaba čutare za večkratno uporabo namesto plastenke z vodo za enkratno uporabo, pomeni manjšo količino odpadkov, ki lahko končajo v naravi. Prav majhni koraki vsakega od nas so tisto, kar v Zavarovalnici Triglav aktivno nagovarjamo s projektom #Zavarujmoprihodnost, s katerim udejanjamo 17 ciljev trajnostnega razvija OZN,« pravi Polona Škrbec, vodja oddelka za upravljanje družbene odgovornosti v Zavarovalnici Triglav.

Osvojite vsaj tri vrhove in sodelujte v žrebanju za privlačne nagrade!

Pri odločitvi za pot v hribe je pomembna tudi motivacija, zato so partnerji Zelene transverzale poskrbeli, da trud pohodnikov ne bo zaman. Med tistimi, ki bodo v enem letu osvojili vsaj tri vrhove – kar bodo dokazali s planinskimi žigi s teh pohodniških ciljev – bodo izžrebali privlačne nagrade:

• 5-krat naglavna svetilka Petzl

• 5-krat termo čutara iz nerjavečega jekla

• 7-krat večnamenski trak z motivom markacije

• 2-krat planinski zemljevid PZS

• 1-krat knjiga Osnove planinstva

• 1-krat bon za AMZS članstvo v vrednosti 40 €

• 5-krat AMZS kolesarski bidon

• 4-krat AMZS Pozorne nogavičke

V žrebanju bodo sodelovali vsi, ki bodo kartonček z vsaj tremi žigi z vrhov Zelene transverzale in svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, naslov, telefonska številka in/ali e-naslov) poslali do 31. avgusta 2023, in sicer po pošti na naslov AMZS, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov clanstvo@amzs.si (velja fotografiran ali preslikan kartonček). Kartonček je dostopen na spletni strani www.amzs.si/zelenatransverzala.