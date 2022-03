Živila, ki hudo zvišajo holesterol

O njem vseskozi govorimo, a kaj pravzaprav je holesterol? Jetra proizvajajo voskasto snov, imenovano holesterol, ki telesu pomaga graditi celice, ščiti živčne celice, proizvaja vitamine in proizvaja hormone.

Telo lahko holesterol dobi tudi iz živil živalskega izvora, kot so mlečni izdelki, meso in jajca. Obstajata dve glavni vrsti holesterola - lipoprotein visoke gostote (HDL) in holesterol lipoproteinov nizke gostote (LDL).

LDL holesterol se imenuje tudi slab holesterol. Visoke ravni LDL holesterola lahko negativno vplivajo na zdravje, saj povečajo tveganje za težave s srcem ali možgansko kap.

HDL holesterol je znan kot dober holesterol. Prenaša slab holesterol iz krvi v jetra in se ga znebi. HDL holesterol ščiti vaše telo pred zdravstvenimi težavami.

Zakaj je visok holesterol slab

Holesterol teče skozi kri. Visoke ravni LDL holesterola lahko tvorijo obloge na stenah krvnih žil. To blokira krvne žile in preprečuje zdrav krvni obtok. Lahko vpliva na srce in poveča tveganje za težave s srcem ali možgansko kap.

Raven holesterola LDL se lahko poveča zaradi dejavnikov tveganja, kot so kajenje, visok krvni tlak, sladkorna bolezen ali prehrana z visoko vsebnostjo maščob. Telo vsebuje maščobe, znane kot trigliceridi. Visoki trigliceridi z visokimi ravnmi LDL in nizkimi ravnmi holesterola HDL lahko povečajo možnosti za nabiranje oblog v krvnih žilah.

Poleg tega lahko uživanje hrane z nasičenimi maščobami zviša raven holesterola v krvi. Nasičene maščobe so nezdrave maščobe, ki so pri sobni temperaturi trdne. Te maščobe zvišajo raven LDL holesterola v krvi. Visoke ravni LDL holesterola lahko povzročijo blokade krvnih žil, težave s srcem ali možgansko kap. Ameriško združenje za srce predlaga, da bi le 5- do 6-odstotkov kalorij prihajalo iz nasičenih maščob v prehrani.

Živila, ki lahko zvišajo holesterol

Da bi ohranili raven holesterola, je treba zmanjšati količino nasičenih maščob v prehrani. Morda boste presenečeni, ko boste ugotovili, da je veliko živil, ki jih običajno uživamo, bogatih z nasičenimi maščobami, ki lahko povečajo raven slabega holesterola. To pa lahko negativno vpliva na zdravje.

Vas zanima, katerih deset živil je tistih, ki slovijo kot najslabša, ko govorimo o holesterolu? O tem je pri MedicineNet pisala priznana zdravnica Melinda Ratini, ki je strokovnjakinja za prehrano, in ki redno pregleduje kakovost zapisov o zdravju. Zato seveda velja, da vam bo največ o holesterolu lahko povedal vaš zdravnik.

Čokolada in čokoladni namazi

Povsod dostopni čokoladni namazi vsebujejo dodan sladkor in veliko nasičenih maščob. Tudi mlečna in bela čokolada imata tudi visoko raven nasičenih maščob. To je za holesterol slabo.

Ne pozabite preveriti etikete, preden kupite čokolado in čokoladne namaze. Temna čokolada je lahko veliko boljša alternativa za potešitev sladkosnednosti.

Sir

Sir vsebuje veliko nasičenih maščob, zlasti sir iz polnomastnega mleka. Čeprav majhen del sira ni škodljiv, lahko preveliko uživanje poveča raven holesterola.

Kokosovo olje

To olje je sestavljeno iz skoraj 90-odstotkov nasičenih maščob in je lahko slabše od masla ali masti. Znano je, da kokosovo olje poveča tako raven HDL kot LDL. Preveč kokosovega olja je lahko nezdravo za srce. Za preučevanje učinkov kokosovega olja na raven holesterola bo potrebnih več raziskav. Do takrat pa velja kokosovo olje v prehrani uporabljati zmerno.

Jetra in drobovina

Meso iz drobovine ali organov, kot so jetra, je odličen vir hranil, vendar je vsebnost holesterola izjemno visoka. Goveja in jagnječja jetra, ledvice in srce imajo visoko raven nasičenih maščob in holesterola. Če poskušate znižati holesterol, se izogibajte uživanju jeter ali druge drobovine.

Ocvrta hitra hrana

Ocvrta hitra hrana, kot je pomfrit ali ocvrt piščanec, je polna nasičenih maščob, soli in ima ogromno kalorij. To je za raven holesterola seveda slabo, zato redno in obilno uživanje ocvrte hitre hrane lahko zmanjša vaš dobri HDL holesterol in poveča raven slabega holesterola LDL. Vnos hitre hrane je treba omejiti, če želimo ohranite zdravo raven holesterola.

Maslo in mast

Živalske maščobe, kot sta maslo in mast, vsebujejo velike količine nasičenih maščob, ki lahko povečajo vašo raven slabega holesterola. Maslo je dobro zamenjati z zdravimi rastlinskimi olji, kot je olivno olje.

Rdeče meso

Rdeče meso, kot sta govedina in jagnjetina, vsebuje veliko nasičenih maščob in holesterola. Če želimo znižati raven holesterola, je bolje izbrati pusto meso, kot je piščanec, ali alternativne vire beljakovin,.

Predelano meso

Predelano meso, kot sta slanina ali klobase, vsebuje veliko soli in maščob. Konzervirano, soljeno, prekajeno, sušeno meso ali suhomesnati izdelki vsebujejo tudi veliko nasičenih maščob, ki lahko zvišajo raven slabega holesterola. Živila, kot so salama, šunka, pečena govedina in goveje meso, so lahko škodljiva, če poskušamo holesterol znižati.

Namesto uživanja hrane z visoko vsebnostjo maščob in holesterola je dobro prehrani dodati živila, s katerimi ohranimo primerno raven holesterola. FOTO: Shutterstock

Kreme

Gosta smetana iz polnomastnega mleka je običajno polna nasičenih maščob. Vsepovsod dostopna stepena smetana je prav tako lahko slaba. V družbi z veliko kalorijami lahko povzroči visoko raven holesterola.

Pakirana hrana

Pakirani prigrizki in sladkarije, kot so čips, krofi, torte, piškoti in pecivo, imajo visoko raven nasičenih maščob in kalorij. Če jih redno jeste in veliko, se lahko raven holesterola drastično poveča.

Živila, ki znižujejo holesterol

Namesto uživanja hrane z visoko vsebnostjo maščob in holesterola je dobro prehrani dodati živila, s katerimi ohranimo primerno raven holesterola:

• Živila, kot sta zelenjava in sadje, so bogata z vlakninami

• Polnozrnata živila, kot so kruh ali rezanci

• Stročnice, kot sta čičerika in leča, kot vir beljakovin

• Oreščki in semena, ki vsebujejo dobre maščobe

• Zdrava jedilna olja, kot so olivno, repično, sončnično ali sojino

• Mleko z nizko vsebnostjo maščob ali posneto mleko in mlečni izdelki, kot sta sir ali jogurt

• Pusto meso, kot je piščanec brez maščobe ali kože

• Morski sadeži, kot so ostrige in nekatere školjke