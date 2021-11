Znaki, da ste izgoreli

Preden je prišla pandemija, se je veliko več govorilo o izgorelosti. Žal ni tako, da bi je bilo zdaj manj, le manj se govori o njej. Pri znani spletni strani Medicine.net, kjer pišejo o zdravju, poudarjajo, da ti zapisi niso zdravniški napotki, le opozorila in zadeve, ki jih je dobro vedeti; zdravnica Smitha Bhandari je naštela znake, ki kažejo, da je človek na poti v izgorelost, ali pa že kar v njej.

Izčrpanost

Ste tako utrujeni, da ne morete premakniti niti mišice? Se zjutraj komaj izvlečete iz postelje, da greste v službo? Se vam zdi vaš 8-urni delovnik, kot bi trajal 80 ur? Izgorelost je neke vrste stres, povezan z delom, za katerega so značilne tri specifične stvari. Prvi je občutek, da ste izčrpani – tako čustveno kot fizično.

Postati cinik

Druga stvar, ki je značilna za izgorelost, je cinizem – pomanjkanje zanimanja za delo, ki je lahko negativno ali celo brezčutno. Izčrpanost pogosto vodi do tega.

Počutiti se nekoristnega

Tretji steber izgorelosti je občutek nesposobnosti, občutek, da enostavno ne zmoreš biti učinkovit. To vodi v pomanjkanje dosežkov in produktivnosti. Včasih se zdi, da je ta občutek posledica drugih dveh polov izgorelosti – izčrpanosti in cinizma. Zgodi se, da se vsi trije poli na človeka spustijo naenkrat.

Depresivnost

Če ste izčrpani, cinični in se počutite nekoristni, ni čudno, da se lahko pojavi depresija. Raziskave kažejo, da je izgorelost v glavnem stvar službe, medtem, ko je depresija vseživljenjska stvar, ki lahko vključuje tudi vaše delo. Ampak, gre za povezane stvari. Študije kažejo, da če ste nagnjeni k depresiji, ste tudi bolj dovzetni za izgorelost.

Sovražiti svoje delo

Študije kažejo, da je nezadovoljstvo z delom eden od številnih stranskih učinkov (skupaj s stvarmi, kot so odsotnost z dela in številne telesne bolezni) izgorelosti.

Vse nam gre do živega

Če je stres pri vašem delu prevelik ali če postanete razdražljivi do svojih sodelavcev (ali, še huje, strank), je lahko krivec za to izgorelost. Lahko se stvari tudi poslabšajo: odkrita jeza je še en znak, da vas vaša služba lahko vodi do izgorelosti.

Ko um tava

Težave s koncentracijo so eden od mentalnih znakov (skupaj s stvarmi, kot je pozabljivost), ki vam lahko pove, da se približuje izgorelost. Nekatere študije kažejo na več kot 100 simptomov za to. Vključno z motivacijskima simptomoma, kot sta razočaranje in izguba idealizma.

Spanje, ki ga ni

Nekatere ugotovitve povezujejo težave s spanjem in spanje z izgorelostjo (čeprav druge študije ne najdejo jasne povezave). Ne zavajajte se glede težav s spanjem. Če ne spite dovolj, lahko to prinese večje možnosti za bolezni srca, visok krvni tlak, možgansko kap, sladkorno bolezen in bolezni ledvic.

Še en glavobol?

Herbert Freudenberger, psiholog, ki je leta 1974 skoval koncept izgorelosti, je kot fizično značilnost te motnje navedel pogoste glavobole. Tako, kot težave s spanjem, tudi to ni znanstveno povsem razrešeno.

Bolečina v črevesju

Bolečine v želodcu in črevesju, ki jih imate, so morda povezane tudi z izgorelostjo. To, in stres, ki to lahko spremlja, lahko oslabi vaš imunski sistem. To bi lahko pojasnilo težave s trebuhom.

Pijače, droge in druge pregrehe

Zloraba hrane, alkohola ali drog za boljše počutje je lahko simptom izgorelosti pri delu. To je lahko resno. Debelost ali zloraba alkohola in drog lahko povzročijo vse vrste zdravstvenih težav.

Izgorelost in krvni tlak

Če je vaš krvni tlak povišan, je morda s tem povezana vaša služba. Poleg tega boste morda dobili tudi hitrejši srčni utrip. Ne eno ne drugo ni dobro. To lahko poškoduje ne samo vaše srce, ampak tudi možgane in ledvice.

Ste žejni? Imate zamegljen vid?

Prekomerna žeja in zamegljen vid sta dva znaka sladkorne bolezni. Izgorelost lahko poveča vaše možnosti za sladkorno bolezen tipa 2. Če kažete te ali druge simptome sladkorne bolezni – in imate pri delu težave, ki bi lahko bile povezane z izgorelostjo – so stvari lahko povezane.

Bolniški dnevi se kopičijo

Raziskave so pokazale, da lahko izgorelost sproži tako odsotnost kot prezentizem (kar pomeni, da prideš v službo, tudi ko si bolan). Vsi taki bolni dnevi in ​​občutek, da ste vseeno v službi, lahko povzročijo več izgorelosti.