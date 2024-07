Velika farmacevta v Sloveniji močno investirata

V nadaljevanju preberite:

Gospodarske družbe v Sloveniji so lani ustvarile 6,7 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nominalno deset odstotkov in realno dva odstotka več kot predlanskim. Neto dodana vrednost na zaposlenega je bila nominalno devet in realno en odstotek višja. Prihodki pa so bili nominalno na enaki ravni in realno devet odstotkov manjši, kažejo podatki Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Vpliv inflacije na realne vrednosti je bil lani nekoliko manjši kot predlanskim, saj je povprečna letna inflacija leta 2023 dosegala 7,4 odstotka, potem ko je bila v letu 2022 pri 8,8 odstotka. Za komentar smo prosili Bojana Ivanca, glavnega ekonomista GZS.