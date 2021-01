Čakajoč Mojzesa in obljubljeno suho deželo

V nadaljevanju preberite:

Si predstavljate Piran čez sto ali dvesto let? Bo še tak kot danes ali pa bodo to res druge Benetke na Jadranu, s kanali namesto ulic, z mostički čeznje in s hišami, do katerih bo mogoče dostopati le s pasarami ali sandolini? Morda pa bo postalo zapuščeno potopljeno mesto duhov, Pirančani pa bodo živeli le še v hišah na hribu in ponujali svetu izjemna turistična doživetja: potope ali šnorkljanje v potopljenem mestu. Utopija?