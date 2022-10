Cene pogonskih goriv od polnoči dražje

Najvišji dovoljeni drobnoprodajni ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-95) izven avtocestnega križa bosta v naslednjem 14-dnevnem obdobju, torej od jutri, 25. oktobra, do vključno ponedeljka, 7. novembra 2022, znašali 1,775 evra za liter dizelskega goriva in 1,430 evra za liter NMB-95. Obenem bo nova najvišja dovoljena drobnoprodajna cena kurilnega olja znašala 1,459 evra na liter.

Dizelsko gorivo bo tako dražje za devet centov, NMB-95 pa za slaba dva centa dražje kot v preteklem 14-dnevnem obdobju. Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena kurilnega olja bo znašala 1,459 evra na liter, kar je za devet centov dražje kot v preteklem 14-dnevnem obdobju.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju 1,775 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 88,75 evra. V kolikor ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,938 evra na liter. Pri 50-ih litrih bi plačali 99,90 evrov, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju dizla potrošnik prihrani 8,15 evra.