Dokapitalizacija Geoplina ni potrebna

»Na včerajšnji skupščini družbe Geoplin so družbeniki podali soglasje k podaljšanju pogodbe o posojilu, s katerim bo največji družbenik Petrol zagotovil likvidnost in nadaljnje nemoteno poslovanje Geoplina. Poslovodstvo ocenjuje, da v trenutnih tržnih okoliščinah dokapitalizacija družbe ni potrebna,« so sporočili iz Geoplina.

V Geoplinu pojasnjujejo: »S ciljem zagotavljanja zanesljive dobave vodstvo Geoplina upravlja likvidnostna in poslovna tveganja ter omejuje potencialne negativne učinke bistveno zmanjšanih dobav zemeljskega plina s strani dobavitelja Gazprom Export (v nadaljevanju: Gazprom). Upoštevaje izvedene aktivnosti družbe na področju diverzifikacije nabavnih virov ter izvedene nadomestne zakupe zemeljskega plina pri zahodnih partnerjih tudi morebitna popolna prekinitev dobav s strani Gazproma, ob delujočem evropskem plinskem trgu, ne bo vplivala na oskrbo slovenskih odjemalcev.

Družba Geoplin je diverzificirala svoj nabavni portfelj in za letošnje leto pri evropskih partnerjih zakupila zadostne količine plina, tako da slovenski odjemalci od pogodbe o dolgoročni dobavi zemeljskega plina z Gazpromom, tudi če bi se dobave še zmanjšale ali celo ustavile, niso odvisni. Za prihodnje leto je delna dobava plina že dogovorjena z evropskimi partnerji, del potrebnih količin pa je zagotovljen s pogodbo z družbo Sonatrach iz Alžirije, po kateri začne pritekati zemeljski plin v Slovenijo 1. 1. 2023.«