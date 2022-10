Ena oseba v bolnišnico, dve začasno premestili

V požaru, ki je v četrtek zvečer izbruhnil v enem od stanovanj večstanovanjskega objekta na Poleni v Mežici, so gasilci našli osebo, ki se je zastrupila z ogljikovim monoksidom, poroča center za obveščanje. Policija pojasnjuje, da se je stanovalec pri poskusu gašenja požara poškodoval in nadihal dima, zato so ga reševalci odpeljali v bolnišnico.

Zaradi zadimljenih prostorov v objektu je občinski štab civilne zaščite iz dveh stanovanj začasno premestil dve starejši osebi, še navaja center za obveščanje, ki je bil o požaru obveščen nekaj pred 21. uro. Požar so pogasili prostovoljni gasilci iz Mežice in Črne na Koroškem.

Preiskava dogodka še poteka. Policisti zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so za STA pojasnili na Policijski upravi Celje.