Gobarji in nabiralci kostanja naj avtomobile zaščitijo pred vlomilci

S Policijske uprave (PU) Novo mesto so sporočili, da so v zadnjem obdobju ponovno obravnavali več vlomov v avtomobile. Storilci so med drugim vlamljali tudi v vozila, parkirana v gozdovih in na gozdnih poteh. Zaradi tega je smiselno, da svoje avtomobile zaščitijo tudi gobarji in nabiralci kostanja, ki puščajo svoja vozila na tovrstnih območjih.

Policisti so ugotovili, da so bile v večini primerov žrtve tisti vozniki, ki so na vidnih mestih v vozilih nezavarovane puščali različne predmete, med drugim tudi denarnice z dokumenti in denar. Storilci so v vozila vlamljali tako, da so razbili stekla na vozilu, odtujili predmete in povzročili tudi premoženjsko škodo na vozilu, so dodali.