Galerija bi morala biti zgrajena pred pol leta, a se je zapletlo

Na vzhodnem delu litijske občine in na glavni zasavski cesti poteka gradnja galerije, izjemno pomembnega objekta, ki bo voznike varoval pred padajočim kamenjem. Gradnja se je začela konec leta 2021 in po takratnih prvih napovedih bi moral biti objekt predan v uporabo sredi lanskega leta. To se ni zgodilo, saj gradnja galerije Škledrovec poteka počasneje, kot so sprva pričakovali. V nadaljevanju preberite, kateri so razlogi za zamudo in kdaj predvidoma naj bi v tem delu Zasavja spet stekel dvosmerni promet.