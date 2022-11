Imam občutek, da sta se kandidata spoprijateljila

Joc Pečečnik, predsednik poslovnega kluba SBC, je gostil predsedniška kandidata Natašo Pirc Musar in Anžeta Logarja. Že v uvodu je povedal, da ima občutek, da sta se oba kandidata med kampanjo in soočenji nekako spoprijateljila. Najprej jih je vprašal o pogledu na podjetništvo.

»Imam izkušnjo iz gospodarstva, iz nič sem naredila svojo odvetniško pisarno. Bilo me je zelo strah, moj podjetniški začetek ni bil lahek. Moja prednost je bila prepoznavnost v vlogah novinarke in informacijske pooblaščenke. Začeli sva dve, zdaj nas je devet in še dodatno tri v drugem podjetju,« je o svoji podjetniški poti povedala Pirc Musarjeva.

»Ko sem študiral na EF, se je malo študentov izjasnilo, da želijo delati v svojem podjetju. Večina je želela delati v večjih sistemih ali državni upravi. Nikoli nisem razumel, zakaj populacija ne mara podjetnikov, ki so uspeli v podjetništvu. Prepričan sem, da zaradi uspešnih podjetnikov – tudi takih v SBC – več mladih želi delati v svojem podjetju,« pa je povedal Anže Logar.

Kako lahko predsednik države pomaga podjetnikom? Nataša Pirc Musar poudarja gospodarsko diplomacijo. Poslovni del potovanj predsednika države je bil v preteklosti premalo pripravljen, je poudarila. Ni pa naloga predsednika sklepanje poslov.

Posnetek soočenja si lahko ogledate v videu.