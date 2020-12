Janša pričakuje, da bo druženje čez božič in novo leto izstavilo račun

Janez Janša je obiskal bolnišnico dr. Franca Derganca in doma upokojencev v Novi Gorici. FOTO: KPV

Hitri testi v vseh zdravstvenih domovih in enotah

Premierje ob robu današnjega obiska bolnišnice dr. Franca Derganca in doma upokojencev v Novi Gorici napovedal, da prihaja v prihodnjem tednu v Slovenijo nova pošiljka cepiva Pfizer. Z njo bodo lahko po njegovi oceni v veliki meri cepili zaposlene v zdravstvu. Zlasti najbolj izpostavljene.Pričakuje sicer, da bodo lahko v drugi polovici januarja začeli cepiti zaposlene v kritični infrastrukturi, za prihodnji mesec pa je napovedal prihod še dveh novih odobrenih cepiv Moderne in AstroZeneca.»Cela Evropa je v pričakovanju delnega povečanja okužb in iz tega vidika skušamo v slovenski zdravstveni sistem razporediti določene rezerve, ki jih zelo veliko ni, predvsem ko gre za kadre,« je ob obisku novogoriške bolnišnice povedal predsednik vlade v pričakovanju, da bo v prihodnjih tednih prišlo do morebitnega dodatnega povečanja bolnikov na območjih, kjer okužbe naraščajo. Ob tem je dodal, da pričakuje tudi »račune« za nekoliko bolj intenzivno druženje čez božič in novo leto.K zajezevanju širjenja okužb lahko pripomorejo hitri testi in od ponedeljka naprej bo možno tudi prostovoljno in brezplačno testiranje v široki mreži zdravstvenih domov, je še napovedal. »Od ponedeljka naprej bo možno prostovoljno brezplačno testiranje v Sloveniji v vseh zdravstvenih domovih in enotah in nekaterih drugih krajih, tako da bo možnost dana vsakemu. Bila bi velika škoda, če te možnosti za to, da življenje vseeno poteka kolikor toliko normalno s pomočjo hitrega testiranja, ne izkoristimo,« je povedal.Povedal je še, da pričakuje, da bo mesto ministra za zdravje, ki ga po odstopuzaseda sam, zapolnjeno v začetku prihodnjega leta, a ni bil konkretnejši, kdaj. Na vprašanje, iz katere koalicijske stranke bo nov zdravstveni minister, je odvrnil, da je to manj pomembno. Bolj pomembno se mu zdi, da bo to nekdo, ki bo še naprej – po njegovem mnenju – uspešno nadaljeval spopad z epidemijo in bo v skladu s koalicijsko pogodbo sposoben urediti ključna odprta vprašanja v zdravstvu.