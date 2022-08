Janševi mediji pred jesenjo po donacije

V nadaljevanju preberite:

Delničarji NoveTV24, ki sodi pod okrilje stranke SDS, se bodo na skupščini na začetku septembra seznanili s poročilom družbe za lani. Lani so prihodki družbe presegli 1,8 milijona evrov, leto so končali s skoraj 160.000 evri dobička, ki bo namenjen pokrivanju izgube iz preteklih let. Stroški plač medija pa so v času, ko je vlado sestavljalo več delničarjev podjetja, znašali malo več kot 160.000 evrov.

Po aprilskih parlamentarnih volitvah, ki jih Janez Janša v nasprotju z Viktorjem Orbánom ni dobil, je mogoče slišati, da so zaposleni v konglomeratu v skrbeh zaradi svoje usode.