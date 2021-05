Karantene padajo, vse močnejše pravilo PCT

Na potovanje in – cepljenje V San Marinu so ta teden zagnali cepilni turizem; obiskovalcem ponujajo cepljenje proti covidu-19 z ruskim cepivom sputnik V, a ne brezplačno; za dva odmerka je treba plačati 50 evrov. Turisti, ki se bodo želeli cepiti, bodo morali rezervirati hotelsko sobo najmanj teden pred prihodom in ostati vsaj tri noči. Turisti se sicer lahko cepijo tudi v ZDA, na Maldivih, v Srbiji in Rusiji.

Grčila je dvignila sidra

Britanski turistki na za zdaj še samotnih grških plažah. FOTO: Louisa Gouliamaki/AFP

Grožnja z globami

Plaže na grških otokih so še prazne, vendar je že samo turistična agencija TUI do konca maja napovedala 120 poletov v to državo. FOTO: Louisa Gouliamaki/AFP

Znamenja prebujanja turizma je zaznati po številnih državah sveta, še zlasti so v nizkem štartu Američani s čedalje večjo precepljenostjo prebivalstva. O njihovih potovalnih načrtih je mogoče sklepati že po rezervacijah na spletnem portalu Airbnb, katerih vrednost je v drugem trimesečju poskočila za več kot polovico in presegla deset milijard dolarjev (okoli osem milijard evrov).Po ugotovitvah ameriškega podjetja, ki se je še v prvih teh mesecih tega leta borilo z izgubo 1,2 milijarde dolarjev (0,8 milijarde evrov), se v rezervacijah, kot poroča BBC, kažejo spremenjene potovalne razmere: ljudje se odločajo za daljše počitnice pretežno na ruralnih območjih. Poskoka rezervacij na portalu Airbnb pa ni povzročila samo večja precepljenost, ampak tudi napovedi o sproščanju, ki prihajajo iz ZDA in nekaterih evropskih držav, kjer se pravila spreminjajo iz dneva v dan.Skupno evropsko digitalno potrdilo, kot kaže, ne bo zaživelo prej kot konec junija, zato so nekatere države uvedle svoja potrdila. Evropska komisija je sicer predlagala omilitev omejitev, ki veljajo za nenujna potovanja iz tretjih držav, predvsem za osebe, ki so bile v celoti cepljene proti covidu-19, in na splošno za potnike iz držav, kjer je 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev nižja od sto, je poročal STA.Konec minulega tedna je, kot je napovedala, turistično sezono zagnala Grčija: »Dvigujemo sidra,« je dejal tamkajšnji minister za turizem Hari Teoharis, prepričan, da tuji turisti komaj čakajo, da obiščejo plaže na njihovih otokih; prav zaradi tega so na njih v preteklih dneh okrepili cepljenje prebivalcev proti covidu-19, že pred časom so na prednostni seznam uvrstili zaposlene v turizmu. Seveda preventivni ukrepi ostajajo: vsi potniki morajo predložiti potrdilo o cepljenju ali negativni test na novi koronavirus.Italija, ki ravno tako upa na boljšo turistično sezono, kot je bila lanska, je z začetkom tedna omilila omejitve prihodov iz članic EU ter Velike Britanije in Izraela, uradni začetek sezone pa napovedala z začetkom junija, ko naj bi se sprostila pravila tudi za obiskovalce iz ZDA. Za tiste, ki ob prihodu predložijo bodisi negativen PCR- ali hitri test bodisi potrdilo o cepljenju oziroma o tem, da so preboleli covid-19, ni več obvezna karantena. Včeraj so naznanili tudi, da bodo vstop dovolili ljudem, ki so prejeli samo en odmerek cepiva. V Italiji so sicer uvedli svoje cepilno potrdilo, ki omogoča prosto potovanje po državi.S sproščanjem se spogleduje tudi Avstrija; od danes je obvezno karanteno za prišleke iz nekaterih držav nadomestila z dokazilom o prebolelosti covida-19, cepljenju proti covidu-19 ali negativnim testom (PCT). Na seznamu držav brez karantene je tudi Slovenija, a je treba za vstop v državo predložiti ustrezno dokazilo v angleškem ali nemškem jeziku.Svoje meje za turiste iz večine članic EU je ta teden odprla Portugalska; omejitev na nujna potovanja ostaja le za pet držav članic, to so Ciper, Hrvaška, Litva, Nizozemska in Švedska. Potniki, starejši od dveh let, morajo sicer še vedno imeti negativen izvid molekularnega testa, ki ni starejši od 72 ur. Letalskim družbam, ki bodo dovolile vkrcanje brez testa, grozi od 500 do 2000 evrov globe na potnika.Podobna pravila za vstop veljajo za Španijo, razen za Kanarske otoke, kjer zadostuje negativen hitri test. Sprostitev potovanj je napovedala tudi Velika Britanija, za zdaj le v države na njihovem zelenem seznamu (Slovenija je na oranžnem) in ob pogoju vzajemnosti. Za potnike iz teh držav bo obvezna predložitev negativnega izvida PCR-testa ter ponovno testiranje v dveh dneh po prihodu na Otok, brez izjem za cepljene. Status cepljenega prav tako za zdaj ne priznava Francija, po številu prihodov največja turistična sila na svetu. Za vstop v to državo je treba predložiti negativen PCR-test, ki ne sme biti starejši od 72 ur, sledi še eno testiranje ob prihodu.