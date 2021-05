Mane nespoštljiv do trenerja in kluba

V velikem angleškem nogometnem derbiju je Liverpool s 4:2 zmagal pri Manchester Unitedu in si povečal možnosti za uvrstitev v ligo prvakov, odlično predstavo rdečih pa je ob koncu malce zasenčil zvezdnik, ki ni želel dati roke trenerjuSenegalec je bil jezen, ker ga je trener v igrišče poslal šele v 74. minuti. Toda Nemec iz muhe ni delal slona. »Vse je v redu. Igralci so vajeni, da jim vsako odločitev razložim. Ker sem šele po večernem treningu sprejel odločitev, da bo začel Diogo Jota, ni bilo časa za to,« je pojasnil Klopp.Strokovni komentator in nekdanji igralec Liverpoolani bil tako popustljiv. »Mane ni bil spoštljiv. Na Kloppovem mestu ne bi bil zadovoljen. Moral bi pokazati nekaj več spoštovanja do trenerja in kluba,« je ocenil Škot. Kritičen je bil tudi legendarni kapetan UnitedaLiverpool se je z zmago na Old Traffordu povzpel na peto mesto. S tekmo manj za četrtim Chelseajem zaostaja štiri točke. Chelsea ima še dve tekmi v premier league, ob tem pa finale pokala FA in finale lige prvakov.