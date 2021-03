Mož, ki je omogočil brexit in Trumpa

V članku preberite tudi: Redko, a včasih se zgodi, da ima kak medijski mogotec takšno moč, da v kakšni državi povzroči dolgoročne politične pretrese. A najbrž še nihče razen Ruperta Murdocha ni imel toliko vpliva, da bi s svojimi mediji omogočil dva tako temeljita pretresa, kot sta ju leta 2016 povzročila odločitev Britancev, da gredo iz Evropske unije in izvolitev Donalda Trumpa za predsednika Združenih držav Amerike. Brez pretiravanja lahko namreč rečemo, da brez Murdocha – v četrtek bo praznoval 90 let –oziroma njegovih medijev, predvsem časopisov in televizije, ne bi bilo ne brexita ne Trumpa v Beli hiši.