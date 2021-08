Na RTVS zaskrbljeni zaradi razrešitve in napovedanih programskih sprememb

Skrb zaradi nepovedanih sprememb programa

Andrej Grah Whatmough. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Narodnozabavni večer in preložitev Studia City

Natalija Gorščak. FOTO: Jure Eržen/Delo

Sklic seje v celoti skladen s poslovnikom

Aktiv novinarjev informativnega programa Televizije Slovenija je na generalnega direktorja RTVSin programski svet RTVS naslovil dopis, v katerem je opozoril na zaskrbljenost številnih članov »zaradi nedavnih dogodkov ob razrešitvi« direktorice Televizije Slovenija in neformalno napovedanih spremembah programa.Glede razrešitve direktorice televizije so navedli, da pričakujejo, da o tako pomembnih zadevah odloča tudi programski svet, »najmanj, kar pričakujemo, pa je, da se sej programskega sveta s tako pomembno vsebino, kjer je potreben najširši konsenz, udeležujejo vsaj predstavniki delavcev v programskem svetu«.Skrbijo jih tudi neformalno napovedane spremembe programa in posledično ustroj javnega servisa. »Predlog programske sheme za prihodnje leto, kasneje označen kot 'delovno gradivo', razumemo kot korenito in temeljito spremembo televizijskih vsebin in vloge javnega servisa RTV Slovenija,« je v imenu uredništev informativnega programa in članov aktiva novinarjev navedel izvršni odbor aktiva.Ob tem so opozorili, da so ustvarjalci programskih vsebin o predlogih obveščeni posredno, v obliki govoric ali objav v medijih. »Argumentov in analiz, ki bi utemeljevali premikanje predvajanja oddaj, zmanjševanja njihovega števila, ukinjanja in nadomeščanja z drugimi vsebinami ne poznamo,« so izpostavili.Na programski svet so se obrnili s pozivom, da dobro preuči morebitne programske spremembe in da se o tem posvetuje z uredništvi informativnega programa, pri čemer pa k poglobljeni in argumentirani razpravi o spremembah pozivajo še pred potrjevanjem novega programsko-poslovnega načrta.Grah Whatmough je namreč razrešil direktorico televizijebrez soglasja programskega sveta, saj programski svet zaradi nesklepčnosti na zadnji seji o tem ni pravočasno odločal.Mediji pa so poročali tudi o njegovem predlogu sprememb televizijskega sporeda, ki med drugim predvideva uvedbo narodnozabavne oddaje ob ponedeljkih zvečer, preložitev Studia City na torek, izmenjaje z dokumentarnim filmom, ter ukinitev Zvezdane in Zadnje besede.Nova seja programskega sveta je sicer sklicana za ponedeljek, na dnevnem redu pa za zdaj ostaja tudi soglasje k razrešitvi direktorice, čeprav to ne bo imelo vpliva na odločitev Graha Whatmougha. Predsednik programskega svetapričakuje, da bo seja sklepčna.Grah Whatmough bo predvidoma moral o zakonitosti svojih dejanj poročati tudi nadzornemu svetu. Tako je sklenil nadzorni svet pred dvema dnevoma, ko so tudi izvolili novega predsednika,Grah Whatmough in namestnik predsednika nadzornega sveta, ki je svet vodil od aprilskega odhoda Graha Whatmougha s čela nadzornega sveta na čelo RTVS, sta sicer po seji ocenila, da je bila seja nezakonita, sklepi pa so neveljavni. Sejo so namreč sklicali štirje svetniki, medtem ko jo je za drug datum že prej sklical Rončević. Ta je na Twitterju navedel, da bo seja 29. septembra. Pri tem sta se Grah Whatmough in Rončević sklicevala na mnenje odvetniške družbe Čeferin.V pravnem mnenju, ki so ga pripravili v odvetniški družbi Ferfolja, Ljubič, Bauk, pa piše, da je Rončević sejo, ki so jo zahtevali štirje člani nadzornega sveta, sklical za čez 49 dni in s tem ni sledil njihovi zahtevi po takojšnem sklicu seje.Tako so svetniki pravilno presodili, da je nastopila situacija, ki jo predvideva poslovnik nadzornega sveta, ki pravi, da če njihova zahteva ni sprejeta v roku enega tedna, lahko ti predlagatelji sami skličejo sejo in predlagajo dnevni red. Tako je bil sklic seje v celoti skladen s poslovnikom, še navaja pravno mnenje, ki ga je pridobila STA.