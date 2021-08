Generalni direktor razrešil direktorico TV Slovenija

Ker programski svet na ponedeljkovi seji ni bil sklepčen – prisotna bi morala biti vsaj polovica svetnikov –, programski svetniki sicer niso podali soglasja h predlogu generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha k razrešitvi direktorice TV Slovenija Nataliji Gorščak. Njihov poslovnik zatem sicer predvideva sklic nove seje v sedmih dneh, a te ne bo, saj je generalni direktor Andrej Grah Whatmough pred tem, da bi se izognil morebitni drugačni odločitvi programskih svetnikov ukrepal že sam.



Zakon o RTV Slovenija namreč dopušča generalnemu direktorju možnost, da lahko sam odloča o razrešitvi direktorice TV Slovenija, če programski svet o njegovem predlogu ne odloči v 15-dnevnem roku.



Predsednik programskega sveta Ciril Baškovič je novo sejo na to temo sicer sklical za 30. avgusta, a njihova morebitna odločitev zdaj več ne bo zavezujoča.



Natalija Gorščak je že napovedala, da se bo pritožila na delovno sodišče, saj namerava s pravnimi sredstvi dokazati, da sem delala dobro, v skladu s predpisi in veljavno zakonodajo. »O kakovosti mojega dela največ pove še ena nagrada Trusted brand, ki jo bo v četrtek prejela Televizija Slovenija, vsi njeni zaposleni in honorarni sodelavci, ki so si jo skozi svoje delo pod vodstvom moje ekipe zaslužili. O odnosu generalnega direktorja do RTV Slovenija kot javne inštitucije največ pove dejstvo, da ni mogel počakati na sejo programskega sveta, ki je sklicana 30. avgusta, čeprav mora po zakonu dobiti njegovo predhodno soglasje. Zavlačevanje imenovanja novega predsednika nadzornega sveta, ki traja že tri dobre mesece, pa priča o tem, da gre za orkestrirano delovanje,« je še dejala.



»Do razpisa za novega direktorja Televizije Slovenija in nadalje imenovanja, bo dela in naloge direktorja Televizije Slovenija, ki je sicer neposredno podrejen generalnemu direktorju, opravljal generalni direktor RTV Slovenija. Gre za začasno rešitev, s katero bo generalni direktor zagotovil, da bodo vse aktivnosti na Televiziji Slovenija potekale nemoteno in v skladu z internimi akti, statutom in zakonom o RTV Slovenija,« pa so sporočili s Kolodvorske.



Ob tem je Grah Whatmough, ki je bil izvoljen s pomočjo programskih svetnikov blizu koalicije, v dopisu zaposlenim posebej poudaril, da ta rešitev po njegovem mnenju ne pomeni posega v program, odgovorni uredniki in uredniki pa bodo pri svojem delu ostali neodvisni in avtonomni.

