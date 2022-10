Prve žrtve visokih stroškov energije

Papirnica Količevo, ki zaposluje 412 sodelavcev, je sprožila program razreševanja presežnih delavcev, poroča domzalec.si. Zaradi visokih stroškov energije bodo ukinili največ 110 delovnih mest.

»Vodstvo bo vodilo program razreševanja presežnih delavcev v skladu z zakonodajo in v konstruktivnem dialogu s predstavniki delavcev. Posebno pozornost in skrb bo namenilo zmanjšanju končnega števila presežnih delavcev z različnimi mehkimi metodami in rešitvami za podporo zaposlenim v tem procesu.« Količevo je del skupine MM, ki ima v Evropi šest proizvodnih lokacij.