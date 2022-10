Po streljanju na policiste si je sodil sam

V sredo je v zgodnjih večernih urah v enem od naselij občine Nova Gorica prišlo do streljanja med policisti in občanom, ki je po telefonu grozil, da bo uporabil strelno orožje. Policisti so intervenirali, pri čemer so prav tako uporabili strelno orožje. Med intervencijo pa si je občan vzel življenje, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Ogled kraja dogodka je prevzel preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici, o varnostnem dogodku je bilo obveščeno tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

V. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav je imenoval komisijo, ki bo preiskala vse okoliščine varnostnega dogodka. Policisti in kriminalisti še naprej zbirajo obvestila zaradi razjasnitve vseh okoliščin varnostnega dogodka, so zapisali v sporočilu za javnost.