Prava za motoristična popotovanja

Kompozitni materiali

Vgrajena sončna zaslonka uspešno nadomesti sončna očala. FOTO: Blaž Kondža

ℹ X-lite X-1005

Tip čelade: preklopna

Teža: 1750 g (velikost M)

Vgrajena sončna zaslonka: da

Vložek proti rosenju: priložen

Možnost vgradnje komunikacije: da

Garancija: 5 let in brezplačni zimski servisni pregledi

Cena: od 530 evrov

Uradni zastopnik: Compaco, Velenje



Prijetna klima

Čelada X-lite X-1005 FOTO: X-lite



Na cesti

Čelada X-lite X-1005 je prava izbira za potovanja. FOTO: X-lite

Preklopna čelada X-1005 je najnovejši izdelek italijanske znamke premijskih čelad X-lite, ki sicer sodi v okvir proizvajalca čelad Nolan. Tako kot vse Nolanove čelade je tudi ta v celoti izdelana v Italiji, proizvajalec pa daje petletno tovarniško garancijo.Slovenski kupci bodo poleg garancije deležni dobre poprodajne storitve, ki poleg dobave nadomestnih delov zajema brezplačen (zimski) pregled čelade. Pogoj za zadnje je, da jo kupimo pri katerem od pooblaščenih trgovcev v Sloveniji.Kot se za X-litove čelade spodobi, je tudi X-1005 izdelana ročno iz izbranih kompozitnih materialov, temu primerna je priporočena maloprodajna cena, ki se začne pri 530 evrih. Njen glavni adut, ki ga bodo cenili predvsem tisti, ki z motociklom radi potujejo, je dvižni predbradni del, pri čemer se čelada z eno potezo spremeni iz zaprte »integralke« v zračno »jet« čelado. Zaradi opravljene homologacije P/J, ki pri preklopnih čeladah še zdaleč ni pravilo, lahko X-1005 vozimo z dvignjenim predbradnim delom. Patentirani mehanizem obrazni del čelade odpira po eliptični krožnici, tako da odprta čelada ne štrli visoko v zrak, njeno težišče pa je tudi z dvignjenim obraznim delom ugodno in ne obremenjuje vratne hrbtenice.Za prezračevanje notranjosti čelade skrbita dva vstopnika za zrak, eden je nameščen pod vizirjem, drugi na vrhu. Oba lahko enostavno upravljamo tudi v rokavicah. Za udobno nošnjo čelade poskrbi snemljivo in pralno oblazinjenje »carbon fitting«, ki je oplemeniteno z aktivnimi karbonskimi vlakni. Kot pravijo pri proizvajalcu, oblazinjenje deluje antistatično, spodbuja razpršitev in izhlapevanje znoja ter pomaga vzdrževati stalno temperaturo. Poskrbeli so tudi za motoriste z očali in čelado opremili z rešitvijo »prilagojeno očalom«, ki omogoča enostavno preoblikovanje lične blazinice, da pridobimo dodaten prostor za ročaje očal.Notranje oblazinjenje ponuja še preprosto prilagajanje, kako globoko na čelo naj sede čelada – pri znamki temu pravijo »liner positioning control«. V čelado je vgrajena sončna zaslonka, ki odlično nadomešča sončna očala. Naše oči ščiti pred škodljivimi ultravijoličnimi žarki. Zaslonko spuščamo in dvigamo s posebnim drsnikom na spodnji obrobi čelade, v štiri različne položaje.Testno čelado smo preizkusili na različnih motociklih, od slečenih do udobnih potovalnikov, in izkušnje so pozitivne. Naj opozorimo, da na počutje v čeladi vpliva več dejavnikov, tako da je lahko ista čelada za nekoga vrhunska, za koga drugega pa najhujša nočna mora. Zato velja izbrani model pred nakupom preizkusiti tudi na lastnem motociklu – pravi trgovci vam bodo takšno testno vožnjo ponudili.Model X-1005 se je na našem testu izkazal kot zelo stabilen in nevtralen za preklopno čelado. Oblazinjenje je prijetno na otip in za nošnjo. Uravnavanje sončne zaslonke, zračnikov in dvižnega bradnega dela je gladko in enostavno tudi z motorističnimi rokavicami. Prezračevanje čelade se nam zdi zelo učinkovito, na trenutke morda še preveč, zato je dvostopenjsko odpiranje glavnega zračnika dobrodošlo. Koliko zraka bomo zajeli, pa je odvisno tudi o vetrne zaščite, ki jo omogoča sam motocikel.