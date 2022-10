Priznanje na Dnevih hrvaškega turizma

Slovensko-hrvaška družba za upravljanje hotelov Best Hospitality Solutions (BHS), ki upravlja 15 hotelov in oddaja poslovne funkcije oziroma svetuje več kot 40 hotelom na Hrvaškem, v Sloveniji, Švici in na Kitajskem, je prejela posebno priznanje na minulih Dnevih hrvaškega turizma. »Šest let trdega dela in dobri poslovni rezultati naših klientov so prinesli še veliko javno priznanje. To je za naš mladi in kreativni tim še dodatna motivacija za nadaljevanje razvoja inovativnih in poslovno uspešnih turističnih proizvodov,« je izjavil slovenski turistični strokovnjak Janez Jager, partner v družbi BHS, kjer je pristojen za razvojne projekte. G. R.