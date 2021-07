Razumeti spremembe in se jim prilagajati

»Pri dolgotrajni oskrbi ne gre le za to, da imamo, kar imamo, in da bomo razvijali nove oblike. Pomembno je, da imamo metode in orodja, da izvemo, kaj si starejši v resnici želijo in potrebujejo, da bomo zagotovili tiste načine oskrbe, da to zadovoljijo,« pravi dr. Jana Mali s fakultete za socialno delo, ki je skupaj z dr. Vero Grebenc pripravila znanstveno monografijo s področja dolgotrajne oskrbe. Naslov monografije je Strategija raziskovanja in razvoja dolgotrajne oskrbe starih ljudi v skupnosti, izšla pa bo septembra pri založbi fakultete za socialno delo.

Več preberite v nadaljevanju.