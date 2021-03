Sodišče od vlade terja odgovore

V nadaljevanju preberite:

Nekdanji predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar, obsojen na zaporno kazen zaradi pranja denarja, obsodbo izpodbija na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP). To od slovenske vlade najprej zahteva nekaj odgovorov, tudi v zvezi z izjavo nekdanjega pravosodnega ministra, da bodo v primeru zastaranja postopka v pravosodju »letele glave«. Bavčar v pritožbi zatrjuje, da mu je bila zaradi izjave ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča kršena pravica do poštenega sojenja oziroma domneva nedolžnosti, saj da je bila izjava glede na čas razumljena kot navodilo in neposredna grožnja višjemu sodišču, da se bodo morali soočiti s sankcijami, če bodo obsodilno prvostopenjsko sodbo razveljavili.