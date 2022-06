Spremembe podnebja so lahko tudi v užitek

V nadaljevanju preberite:

»Smo v paradoksalni situaciji, imamo konsenz o podnebnih spremembah, s tem, da je treba ukrepati zdaj, se strinjajo vsi znanstveniki in politika, kdor se ne strinja, je izločen. To je vzelo 30 let. Kljub vsemu razvoju pa je realnost taka, da nam ni uspelo narediti niti škrbine v rasti emisij, od leta 1990 do 2018 so zrasle za 65 odstotkov, lani pa smo imeli drugo najvišjo letno rast,« je povedal dr. Eric Swyngedouw v predavanju Apokalipsa je razočaranje: uživanje v podnebnih spremembah in mrtva točka podnebnega konsenza.