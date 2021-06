TV namigi: Industrija otrok, Ogrožena mesta in Divjaki

Torek, 8. junija



Ukrajinska industrija rojevanja otrok: TV SLO 1 ob 20.55





Ogrožena mesta: New York: TV SLO 2 ob 20.00

Ogrožena mesta: New York Foto Tv Slo







Iztrebite vse divjake: HBO ob 21.00

Iztrebite vse divjake Foto HBO

Ukrajina je v zadnjih nekaj letih postala največji ponudnik storitev nadomestnega materinstva na svetu. Neplodnih parov z vseh koncev ne manjka. Za posredniška podjetja in klinike je to zelo donosen posel. Mnogim ženskam, ki v zameno za plačilo oddajo svoje jajčece ali postanejo nadomestne matere, to pomeni izhod iz revščine, vendar pa ob zapletih z nosečnostjo, celo če je ogroženo njihovo življenje, lahko ostanejo čisto same. Ta sistem namreč ne zagotavlja ne varnosti žensk ne pravic otrok.Finska dokumentarna oddaja predstavi tudi primer deklice z motnjami v razvoju, ki se ji je ameriški par preprosto odpovedal.Dokumentarna serija predstavi tehnološke rešitve, ki varujejo tri znamenita mesta pred uničenjem – Benetke pred poplavami, Tokio pred potresi, New York pred orkani in naraslimi vodami.New York, simbol ameriške moči, je ogrožen. Mesto v zalivu, ki ga od Atlantskega oceana ločujejo otoki, leži tik nad morsko gladino. Zaradi segrevanja podnebja je nevarnost uničujočih poplav vedno večja in proti koncu stoletja utegne tam pustošiti vedno več silovitih orkanov. Na poplavnih območjih živi 400.000 Newyorčanov, toda inženirji že pripravljajo zaščitne ukrepe, s katerimi naj bi mesto zavarovali pred vodo, ki je omogočila njegov razcvet.Serija temelji na istoimenski knjigi švedskega pisatelja Svena Lindqvista in razkriva zgodovinske konstrukte ter raziskuje izkoriščevalsko in genocidno plat evropskega kolonializma v Ameriki in Afriki.S kombinacijo pripovedovanja režiserja Pecka ter prizorov, ki jih odigra igralec Josh Hartnett, izzove gledalce v vnovičen razmislek o tem, kako pravzaprav nastaja zgodovina in kdo jo v resnici piše. V prvem delu razkriva prepletene struje sovraštva in fanatizma v zgodovini.