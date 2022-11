United Media večinski lastnik Adria Media

Po pridobitvi soglasja pristojnih regulatornih organov je United Media postala lastnica 71 odstotkov lastništva družbe Adria Media, ki ima v lasti več portalov in tiskane izdaje v Sloveniji, so sporočili iz skupine United Media. United Group ima med drugim v portfelju operaterja Telemach pa tudi spletno stran N1. Manjšinski lastnik ostaja medijsko poslovnež Tomaž Drozg.

»Zelo sem vesela, da je po uspešno zaključenem prevzemen postopku Adria Media postala del United Media. Imamo najhitreje rastoči digitalni portfelj, ki trenutno zaseda tretje mesto med vsemi v Sloveniji. Prepričana sem, da bomo s tem partnerstvom nadaljevali uspešen razvoj ter z novimi naložbami dosegali novo občinstvo,« je ob tej priložnosti izpostavila izvršna direktorica United Media Aleksandra Subotić. United Media je dlje časa iskal primerno prevzemno tarčo, med drugim so se neuspešno potegovali za Siol oziroma družbo TMedia.

Adria Media je založba s portfeljem najpomembnejših domačih in mednarodnih tiskanih in digitalnih blagovnih znamk Metropolitan, Avto Magazin, Govori.se, Aktivni.si, Cosmopolitan, Elle, Sensa in Story. Bralcem pa ponujajo tudi posebne dodatke, ki jim zagotavljajo bogatejšo vsebino in na ta način izpolnjujejo vse večje potrebe občinstva po zanesljivih virih ter zanimivih temah.