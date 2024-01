V hudi prometni nesreči na Hrvaškem umrli trije ljudje

Na Hrvaškem se je na avtocesti v bližini Karlovca ponoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri so umrli trije ljudje, 12 je poškodovanih, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Nesreča se je zgodila dvajset minut pred drugo uro zjutraj na avtocesti Karlovec - Reka v bližini predora Sveti Marko.

V nesreči sta bili udeleženi dve vozili, eno z madžarskimi registrskimi oznakami, drugo s hrvaškimi, so potrdili na državnem tožilstvu v Karlovcu.

Nesrečo je povzročil voznik madžarskega vozila, ki je vozil proti Karlovcu. Potem ko je trčil v kovinsko ograjo, je izgubil oblast nad vozilom. Zapeljal je na nasprotni vozni pas ter čelno trčil z avtomobilom, ki je vozil v smeri proti Reki.

V nesreči sta umrla voznik in sopotnica v avtomobilu z reško registracijo ter ena oseba v vozilu z madžarsko registracijo. Enajst ljudi iz madžarskega vozila pa so odpeljali v bolnišnice v Zagrebu, Reki in Karlovcu.

Po neuradnih informacijah naj bi vozilo z madžarskimi registracijami, v katerem naj bi bilo 12 ljudi, prevažalo migrante, ki so po silovitem trčenju padli iz vozila, poroča Jutarnji list.

Po navedbah ravnateljice splošne bolnišnice Karlovec Ivane Kovačić je večina poškodovanih tujcev, domnevno naj bi šlo za državljane Egipta, poroča Hina. V avtomobilu z reško registracijo so umrli starši mladoletnega dečka, ki so ga s hudimi poškodbami odpeljali v bolnišnico.

Promet na avtocesti A1, ki je bil zaradi nesreče oviran med priključkoma Karlovec in Novigrad, so medtem po informacijah policije dopoldne že sprostili.