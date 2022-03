V Oslu vrnitev kralja Anžeta, Nika je norveška kraljica

V nadaljevanju preberite:

Od Osla so se slovenski smučarski skakalci in skakalke poslovili kot se šika: Anže Lanišek in Urša Bogataj nista bila daleč od zmage, medtem ko se je za kraljico norveške turneje v velikem slogu okronala Nika Križnar. Medtem je glavni trener moške ekipe Robert Hrgota že potrdil postavo za SP v poletih, ki se v Vikersundu začenja s četrtkovimi treningi in kvalifikacijami.