V Zalogu imajo smradu in praha že zdavnaj dovolj

Ljudem je skoraj vsak dan slabo, bruhajo, zapirajo okna in kličejo policijo. Neposrednemu sosedu so delavci ML Surovine poškodovali ograjo in žaluzije, v delavnici sploh ne morejo delati, preveč smrdi. Podjetja, ki imajo najeta zemljišča in nobenega jamstva, ne bi smela dobiti okoljevarstvenega dovoljenja, so se strinjali vsi, tudi župan in inšpektor za okolje. Napovedano pa je, da bo podjetje ML Surovine izgubilo okoljevarstveno dovoljenje.