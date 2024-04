Vlada noče vrniti 300 milijonov vrednih zaplenjenih opalov

V Črni gori poteka mediacija o usodi dragocenega tovora opalov, ki so bili pred leti zaplenjeni na letališču v Podgorici, zdaj pa jih domnevna lastnika želita nazaj. Kot poroča črnogorska televizija RTCG, je vlada zavrnila vrnitev 28 kilogramov poldragih kamnov, ki naj bi bili vredni okoli 300 milijonov evrov.

Postopek mediacije v tej zadevi poteka na sodišču v Kotorju, ki je črnogorski vladi do pravnomočne razsodbe prepovedalo razpolaganje z njimi, dodaja srbska tiskovna agencija Tanjug.

Postopek sta sprožila državljana Južne Afrike Robert Fanjek in Anthony Vernon Strelensky, potem ko so jima marca 2012 opale zaplenili na letališču, črnogorske oblasti pa so jih označile za državno lastnino in jih shranile v trezor črnogorske centralne banke.

Medtem ko tožnika trdita, da so jima dragoceni tovor odvzeli neupravičeno, so pristojne črnogorske oblasti pojasnile, da Fanjek in Strelensky opalov nista prijavila na letališki carini. Spoznana sta bila za kriva kršitve carinskega zakonika, zato so jima kamne trajno odvzeli, so dodali.