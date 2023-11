7. oktober je pretresel zgolj Izraelce. Za Palestince je to vsakdanja realnost

V nadaljevanju preberite:

Ni več besed, ki bi lahko opisale človeško trpljenje in razdejanje v Gazi. Toda vse več ljudi opozarja, da bistveno politično dogajanje poteka na Zahodnem bregu. Med njimi je tudi izraelsko-ameriški antropolog Jeff Halper. Javil se je iz Jeruzalema, v Izraelu živi od leta 1973.

Zavzema se za pravičen mir med Izraelci in Palestinci. Rešitev vidi v skupni državi za obe ljudstvi z enakimi pravicami za vse in s pravico vrnitve za vse palestinske begunce. Ob tem se zavzema za konec sionistične okupacije Palestine, za povrnitev izgubljene lastnine in plačilo odškodnine palestinskim beguncem ter tudi za to, da izraelski judje priznajo svojo genocidno zgodovino do Palestincev.,

- Izraelska vlada in vojska vidita Hamas kot zadnje palestinsko odporniško gibanje, ki ga je treba uničiti in tako pripraviti teren za »končno zmago«, dokončanje 130-letne kampanje sionizma za preoblikovanje arabske Palestine v judovski Izrael.

- Ko bodo nepoznavalci pogledali celoten zemljevid, bodo imeli občutek, da za Palestince pravzaprav ni vse slabo. Vendar se ljudje po svetu ne zavedajo, da so bile izraelske naselbine ustvarjene na strateških točkah za nadzor nad palestinskimi območji, niti ne vedo, da avtoceste, ki med seboj povezujejo zgolj izraelske naselbine, dejansko priključujejo Zahodni breg v Izrael.

- Hamasovo ponižanje izraelske vojske je izredno slaba reklama za izraelsko vojaško industrijo. Izrael ima sloves proizvajalca najbolj naprednega orožja, a zdaj se lahko marsikdo vpraša, ali je izraelsko vojaško znanje resnično tako dobro.ž

- Ves čas v ozadju poteka še ena izraelska ideja – kako se znebiti palestinskega srednjega sloja. Ker če odidejo predstavniki srednjega razreda, torej izobraženi in dejavni posamezniki, iz katerih se lahko dvigne dober voditelj, je precej lažje nadzorovati preostale revne ljudi.