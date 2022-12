Nisem videl nobenih angelov. Nič ni, nič ... Samo tema

V nadaljevanju preberite:

Rdeča nit ustvarjanja Slimana Mansourja je okupacija palestinskega ozemlja. Upodablja ženske v tradicionalnih oblačilih, kmete in palestinsko naravo, predvsem oljke in pomaranče. Samostojne razstave je imel v Ramali, New Yorku, Šarjahu, Kairu, Gazi in Stavangerju, skupinske še Jeruzalemu, Moskvi, Houstonu, Parizu, Jeruzalemu, Amanu …

Ustvaril je več nepozabnih slik, ki so del palestinskega kolektivnega spomina in identitete. Njegovo najbolj znano delo je Camel of hardships iz leta 1974 in prikazuje starega vratarja, ki na hrbtu nosi Jeruzalem. Slika je prodrla v zavest številnih ljudi arabskega sveta, zato jo verjetno pozna več ljudi kot njenega avtorja. Kasneje jo je kupil Moamer Gadafi, a kaj se je z njo zgodilo, vsaj uradno ni jasno. Sliman Mansour predvideva, da so jo najverjetneje uničili 15. aprila 1986 v ameriškem bombardiranju Libije.

Vidno šibak je sedel za mizo svojega slikarskega ateljeja v Ramali. Z desnico je povabil naprej in se za pogovor usedel v bližnji naslonjač. Njegov pomočnik je prinesel vodo, intervju pa je trajal slabo uro, saj je nato prišel njegov fizioterapevt. Vse naokoli je na stenah naslonjenih več nedokončanih slik, a je kasneje v intervjuju priznal, da med slikami preživi vse manj časa. Čuti namreč, da se njegov čas izteka.

- Moj preostali čas je zelo omejen, zato ga nočem porabiti za sedenje v studiu. Hočem ga porabiti za lepše stvari zunaj v naravi.

- Politično dejanje je že samo življenje palestinskih ljudi, ne le palestinska umetnost. Našega obstoja ne moremo ločiti od politike. In ravno zato je pomembna umetnost, da se prek podob in simbolov borimo za preživetje.

- Jasno je, zakaj pravijo, da ne obstajamo ne Palestinci ne palestinska država – ker je lažje vzeti zemljo nekomu, ki ne obstaja, in ubiti nekoga, ki prav tako ne obstaja. Ker nas vseeno ne morejo odstraniti, nas skušajo dehumanizirati, da smo vredni manj kot drugi. V njihovem načrtu je, da se dehumaniziramo celo Palestinci sami in se v lastnih očeh vidimo manj vredni.

- Mislim, da svet ne bo mogel večno tolerirati izraelskega obnašanja. Celo Nemčija z zgodovino holokavsta bo imela prej ali slej težave s podporo judovske fašistične države. Ker če so se izraelski politiki včasih še skrivali za holokavstom, zdaj niti ne lažejo več in zelo odkrito govorijo, da nas želijo odstraniti.