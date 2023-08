Adrijan Pahor: Oče se je bal predvsem tega, da bi bil ob usodnem trenutku sam

V nadaljevanju preberite:

»Oče je bil vedno kirurško natančen v najpomembnejših stvareh, strog z nami, družinskimi člani, z zgodovino in s samim seboj. Pa tudi s svojim življenjem, katerega težo je on še posebej občutil in katerega najprej ni želel literarno obdelati,« v spremni besedi k delu Nikogaršnji sin, ki ga je v sodelovanju z Borisom Pahorjem napisala italijanska pisateljica, novinarka in urednica Cristina Battocletti in ki sta ga v slovenščino prevedla pisateljev vnuk Tadej Pahor in Edvin Dervišević, zapiše avtorjev sin Adrijan Pahor.

»Življenje z njim ni bilo enostavno,« je v pogovoru za Sobotno prilogo povedal Adrijan Pahor. »Bil je eden od tistih staršev, ki najbrž niti niso načrtovali družine, morda še manj otrok, tako da je bila vzgoja in vse drugo prepuščeno mami. Sam je v glavnem pisal, študiral, potoval, raziskoval, z nami se je bolj malo ukvarjal. Ko smo bili majhni, morda še tu pa tam, potem pa vse manj. Je pa bil do nas zelo zahteven in nepopustljiv.«