Angel, ki bedi nad Borisom Pahorjem

Kdo je Vera Radić, pomočnica Borisa Pahorja? Kako potekajo dnevi tržaškega pisatelja in akademika, ki je s svojo držo in pričevanji prodrl v širši evropski literarni in intelektualni prostor, in ki je nedavno praznoval 108. let? K njemu je prišla pred skoraj petiimi let, ko je padel in potreboval pomoč, med njima pa se je razvil iskren prijateljski odnos.