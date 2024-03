Ahmed Tobasi: Dženin je po 7. oktobru odprto vojno območje

V nadaljevanju preberite:

Begunsko taborišče Dženin na okupiranem Zahodnem bregu za Izraelce velja za leglo terorizma. Za Palestince je središče oboroženega odpora proti okupacijskim silam. Za drugačno vrsto odpora – z umetnostjo, s kulturo – si prizadeva v njem delujoči The Freedom Theatre, Gledališče svobode. Za to si je pod umetniškim vodstvom Ahmeda Tobasija letos prislužil nominacijo za Nobelovo nagrado za mir.

Kako je odraščati in živeti v »prestolnici mučenikov«, »osjem gnezdu«, kateri so razlogi za oboroženi odpor, kaj se je spremenilo po 7. oktobru in kako gledališče uresničuje vizijo, da bo tretja intifada kulturniška?