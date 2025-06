Ali bo Nato preživel Trumpa? Ameriška prisotnost v Evropi namreč ni zastonj

V nadaljevanju preberite:

Evropske članice se v Haag odpravljajo s ciljem, da vsaj še za nekaj časa ohranijo enotnost v vrstah zavezništva in s tem tudi ameriško prisotnost v Evropi in Nato (s še vedno vodilno ameriško vlogo) kot tak pri življenju. Ko je njegova prihodnost v preteklih mesecih postala negotova, so se šele v celoti zavedale njegovega pomena ter pomena ameriške prisotnosti, enega od pomembnih lepil, ki so Evropo v preteklih letih držala skupaj oziroma v miru.

Zdaj jim je jasno, da bodo morale za evropsko varnost, se pravi lastno varnost, prevzeti večjo odgovornost in s tem v zvezi za obrambo in za razvoj ustreznih operativnih zmogljivosti namenjati več denarja. Jasno jim je tudi, da je govoriti o evropski strateški avtonomiji eno, drugo pa njena realizacija oziroma da je pot do evropske vojske še daleč. Zastavlja se tudi vprašanje, ali bi ne bilo bolje ostati pri krepitvi evropskega stebra Nata kot pristopiti h gradnji povsem nove obrambne strukture.