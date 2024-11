Netanjahu odločitev mednarodnega kazenskega sodišča označil za »antisemitsko«

Po tem, ko je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) v Haagu včeraj izdalo nalog za aretacijo predsednika izraelske vlade Benjamina Netanjahuja, nekdanjega izraelskega obrambnega ministra Joava Galanta in vojaškega poveljnika Hamasa Mohameda Deifa, ki pa naj bi bil avgusta ubit v izraelskem napadu, se je na nalog odzval tudi Netanjahu.

Izraelski premier je, pričakovano, kritičen in je odločitev obsodil kot »antisemitsko«. Dejal je, da ga ICC, »lažno« obtožuje, da namerno cilja na civiliste, medtem ko »Izrael stori vse, kar je v njihovi moči, da se izogne civilnim žrtvam«, njegove besede povzema BBC. Tako Izrael kot tudi Hamas zavračata obtožbe ICC.

Nalog za aretacijo je sicer prvi konkreten premik, ki ga je za kaznovanje vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti na območju Gaze storila mednarodna skupnost, toda do aretacije Netanjahuja in Galanta lahko pride le v 124 državah podpisnicah Rimskega statuta, s katerim je bilo ustanovljeno Mednarodno kazensko sodišče. Te države so obvezane k aretaciji in predaji obtožencev sodišču. Med njimi ni Združenih držav, Rusije, Kitajske … Sojenje obtoženim v odsotnosti ni mogoče – tako pravi 63. člen statuta.

Izdajo nalogo za aretacijo je od tričlanskega panela ICC zaradi razvejenih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti že 20. maja zahteval glavni tožilec Karim Khan. Ob Netanjahuju, Galantu in Deifu tudi za zdaj že ubita ključna voditelja Hamasa – Ismaila Hanijo in Jahjo Sinvarja. Odločitev panela je bila soglasna. V primeru Netanjahuja in Galanta je sodišče med drugim zapisalo, da obstaja »visoka verjetnost, da sta kriminalno odgovorna za vojne zločine stradanja kot metode vojne«.

Sodniki ICC so dejali, da obstajajo »utemeljeni razlogi« za prepričanje, da so vsi trije moški nosili »kazensko odgovornost« za zločine med vojno med Izraelom in Hamasom.

Biden: Ni moč enačiti Izraela in Hamasa

Na odločitev se je odzval tudi predsednik Joe Biden, ki je nad potezo ICC »ogorčen«. »Ne glede na to, kaj ICC namiguje, ni moč enačiti Izrael in Hamas,« je Biden dejal v izjavi. »Vedno bomo stali ob Izraelu proti grožnjam za njegovo varnost.«

Predsednik Joe Biden je nad potezo ICC »ogorčen«. FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters

Že včeraj je izraelski premier dejal, da je »antisemitska odločitev ICC sodobna Dreyfusova afera in se bo končala enako.« S tem se je skliceval na odmeven primer antisemitizma v Franciji pred dobrimi sto leti.

»Sodišče v Haagu nas obtožuje namerne politike stradanja,« in nadaljeval: »In tega nas obtožuje med tem, ko smo v Gazo dostavili 700.000 ton hrane za tamkajšnje ljudi. Prebivalcem Gaze pošiljamo milijone sporočil, klicev in letakov, da bi jih umaknili iz nevarnosti – medtem ko teroristi Hamasa storijo vse, kar je v njihovi moči, da jih obdržijo v nevarnosti, vključno s streljanjem nanje in njihovo uporabo kot človeške ščite.« Netanjahu je dejal, da Izrael »ne bo priznal veljavnosti« odločitve ICC.

FOTO: AFP

Že Združeni narodi so ta teden opozorili, da se Palestinci v delih severne Gaze, ki jih oblegajo izraelske sile, »soočajo z vse slabšimi pogoji za preživetje«, saj že 40 dni ni bilo dostavljene nobene pomoči.

Galant je dejal, da je ICC, kot navaja BBC, »postavil državo Izrael in morilske voditelje Hamasa v isto vrsto in s tem legitimiral umor dojenčkov, posilstvo žensk in ugrabitev starejših iz njihovih postelj«.

Ehud Olmert, nekdanji izraelski premier, je za BBC povedal, da se, čeprav je kritičen do Netanjahujevega ravnanja v konfliktu s Hamasom, ne strinja z odločitvijo ICC. »Izrael ni zagrešil genocida ali vojnih zločinov, ki bi upravičevali te obtožbe proti predsedniku vlade in ministru za obrambo,« je Olmert povedal za oddajo World Tonight na Radiu 4.

Hamas ni omenil naloga za prijetje Deifa, je pa dejal, da ukrep proti Netanjahuju in Galantu predstavlja »pomemben zgodovinski precedens in popravek dolgega obdobja zgodovinske krivice proti našemu ljudstvu«.

Palestinci v Gazi so izrazili upanje, da bodo izraelski voditelji zdaj privedeni pred sodišče.